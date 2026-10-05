Volgens McLaren-CEO Zak Brown moeten we niet gek opkijken als Gianpiero Lambiase komend jaar al te zien is in een papaja-oranje overall. 'GP' vertrekt naar McLaren en bij de aankondiging werd benadrukt dat het niet later dan 2028 zal gaan gebeuren. Nu lijkt de race-engineer van Verstappen al eerder te gaan vertrekken.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat Brown Lambiase graag eerder naar de renstal wil halen, maar dat hierover nog onderhandeld moet worden met Red Bull. Max Verstappen borduurt al voort op dat vertrek en er komen diverse oefenweekenden met Tom Hart, die 'GP' zal gaan vervangen. Ook voor Lambiase lijkt een eerdere overstap wenselijk te zijn. Zo wordt de huidige Head of Racing bij Red Bull namelijk al uit belangrijke vergaderingen gehouden, zodat gevoelige informatie niet meegaat richting McLaren.

Artikel gaat verder onder video

'GP' in 2027 al in dienst van McLaren?

Bij Sky Sports F1 benadrukt Brown tijdens het Grand Prix-weekend van Bahrein in Maleisië dat er alles aan gedaan wordt om Lambiase al eerder bij McLaren te krijgen. "Ik ben optimistisch dat we hem volgend jaar op een gegeven moment in de papayakleur zullen zien", zo vertelt de Amerikaan over zijn ambitie. Daarvoor moet er echter wel met Red Bull een akkoord worden bereikt over de gardening-leaveperiode.

McLaren bezig om achterstand weg te werken

McLaren wist afgelopen jaar nog de titels te pakken, dit seizoen zit het team vooral in de achtervolging. "Ik ben erg enthousiast over alles wat er in de fabriek gebeurt; de mannen en vrouwen leveren fantastisch werk. We hebben dit jaar veel vooruitgang geboekt na een erg moeilijke start, maar ik heb het gevoel dat we de zaken nu redelijk onder controle hebben", aldus Brown.

Gerelateerd