Oscar Piastri heeft na afloop van de Grand Prix van Bahrein erkend dat McLaren op dit moment tekortkomt om voor de overwinningen mee te strijden. Volgens de Australische coureur zit zijn renstal momenteel op hetzelfde niveau als concurrent Ferrari, terwijl Red Bull Racing na recente updates juist een duidelijke voorsprong heeft genomen.

De Grand Prix van Bahrein werd uitzonderlijk verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië. Piastri kwam na een moeizame race uiteindelijk als zesde over de streep en is door dat resultaat definitief uitgeschakeld voor de wereldtitel. Ook teamgenoot Lando Norris kende een lastig optreden en eindigde na problemen met zijn topsnelheid op de negende positie. Hij staat nu op de vijfde stek, maar in punten gelijk met Max Verstappen.

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Piastri ziet McLaren tekortschieten

Piastri kijkt ondanks zijn zesde finishplaats met gemengde gevoelens terug op zijn eigen race in Maleisië. De Australiër is van mening dat hij het maximale uit zijn materiaal heeft gehaald, maar liep simpelweg tegen de limieten van de MCL40 aan. "Persoonlijk gezien vond ik dat ik vandaag best een prima prestatie leverde, wat goed was. Helaas waren we gewoon niet snel genoeg om er veel meer mee te doen", zo vertelt Piastri in gesprek met F1i.com.

De Britse renstal besloot om de Grand Prix te starten op de medium banden, maar die strategische keuze pakte qua grip allerminst gunstig uit. In de slotfase hoopte de McLaren-coureur alsnog richting het podium te rijden, al gooiden neutralisaties vervolgens roet in het eten. "Ik denk dat de laatste Safety Car een beetje jammer was, want ik haalde Charles Leclerc vrij snel in, maar daarvoor was het gewoon een lastige middag. We hebben niet helemaal de juiste beslissingen genomen en uiteindelijk waren we niet snel genoeg. Dat was dus het grootste probleem."

Red Bull zet grote stap

Verstappen reed vanaf poleposition naar een dominante overwinning en pakte op Sepang zijn eerste zege van het seizoen voor Red Bull. Piastri zag de formatie uit Milton Keynes de afgelopen raceweekenden flink stappen maken na een updatepakket dat in Bakoe op de wagen werd gezet. "Ik denk dat Red Bull hier duidelijk ongelooflijk snel is geweest. Het is hun sterkste periode geweest", zo oordeelt Piastri.

Volgens Piastri was die opmars van de Oostenrijkers eerder al merkbaar: "Ik denk dat wat ze ook op de auto hebben gezet in Bakoe een grote stap voorwaarts is geweest voor hen, want afgelopen weekend hadden ze zonder hun slechte kwalificatie Max al bijna de race gewonnen. En dit weekend won Max de race. Ze zijn dus de afgelopen twee weekenden erg, erg sterk geweest."

Piastri moet dan ook afsluiten met een pijnlijke conclusie: "Ik denk dat wij en Ferrari een beetje in een vergelijkbaar vaarwater zitten. Maar dat vaarwater is niet dat we voor raceoverwinningen vechten. Dus we moeten verbeteren. Dat weten we. En we zullen ons best doen om te zorgen dat we verbeteren."

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