Red Bull Racing kiest na de overwinning in Maleisië voor een uitgesproken agressieve ontwikkelingsstrategie om de RB22 verder te verbeteren. Teambaas Laurent Mekies benadrukt dat de formatie na het eerste succes van dit jaar zeker niet achterover leunt, maar juist extra risico's gaat nemen om het leerproces rondom de bolide te versnellen.

De Oostenrijkse renstal kende een oppermachtige zondag op het circuit van Sepang, waar Max Verstappen vanaf poleposition naar de overwinning wist te rijden. Slechts vierentwintig uur na het vallen van de vlag reisde Mekies met zijn Nederlandse stercoureur alweer door naar Singapore, waar komend weekend de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap op het programma staat. En van gas terugnemen, is bij Red Bull geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

Mekies tempert verwachtingen

Mekies laat tijdens een digitaal persmoment met verslaggevers weten dat de formatie ondanks de overwinning met beide benen op de grond blijft staan. "Er zijn nog genoeg dingen om aan te werken. Kijk alleen maar naar onze starts dit jaar. Daar zit nog best wat verbetering in...", stelt de teambaas over de verbeterpunten van de bolide.

De enorme snelheid in Maleisië kwam voor de technische staf dan ook als een welkome verrassing. Waar de formatie een week eerder in Bakoe ook al sterk voor de dag kwam, waren de verwachtingen voor Sepang van tevoren een stuk voorzichtiger. "Het klopt dat we een week geleden nog dachten dat het circuit van komend weekend in Singapore ons beter zou liggen dan Maleisië. Dat komt vooral omdat we eerder dit jaar worstelden met medium- en snelle bochten, in vergelijking met de concurrentie. En dat onze prestaties in langzame bochten beter waren. De krachtsverschillen in Maleisië hebben ons wat dat betreft wel verrast", legt Mekies uit. De hoge baantemperaturen en het ruwe asfalt speelden concurrent Mercedes flink parten.

Mekies kiest voor risico

De Red Bull-teambaas maakt er geen geheim van dat het binnenhalen van een overwinning het belangrijkste doel was, maar dat de focus inmiddels alweer volledig op de toekomst ligt. "We zijn heel duidelijk geweest: bovenaan onze wensenlijst stond een overwinning. Dat is nu gelukt. Het tweede op de lijst, als ik het zo mag zeggen, wordt de komende weken heel belangrijk. Namelijk zoveel mogelijk leren van deze auto, experimenteren en bereid zijn tot het nemen van risico's om het leren te maximaliseren. Is dat genoeg om nu op elk circuit voor de winst te vechten? Onmogelijk om te zeggen. Op heel veel gebieden moeten we nog verbeteren en we hebben dit seizoen ook heel sterke fases gezien van McLaren en Ferrari, naast de constante factor Mercedes."

De ommekeer begon met het omvangrijke updatepakket dat vorige week in Azerbeidzjan werd geïntroduceerd. Aan het begin van het seizoen keek het team immers nog tegen een achterstand van een volle seconde aan, wat gaandeweg werd teruggebracht tot zo'n drie tienden. "Wat het wel laat zien, is iets waar Red Bull bekend om staat: namelijk dat het technische team een auto gedurende een jaar geweldig kan doorontwikkelen", analyseert Mekies.

Gerelateerd