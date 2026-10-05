George Russell heeft tijdens de slotfase van de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang in Maleisië een enorme dreun gekregen in de titelstrijd. De 28-jarige Brit leek op weg naar een zekere podiumplek, maar zag die door een kapotte power unit plotseling volledig in rook opgaan.

Het mechanische drama voltrok zich met nog maar vijf ronden te gaan, terwijl het hele veld achter de safety car reed. Russell raakte daardoor niet alleen cruciale punten kwijt, maar brengt ook de plannen van de Duitse renstal voor de resterende zeven races flink in de war. De coureur heeft zijn toegestane aantal van vier verbrandingsmotoren voor dit Formule 1-seizoen namelijk al helemaal verbruikt. Een volgende wissel levert hem dan ook onvermijdelijk een gridstraf van tien plaatsen op.

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Russell ziet zekere podiumplek verdampen

Voor Russell leek er in de slotfase op Sepang eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. De coureur reed op de derde stek achter de safety car, toen hij ineens over de boordradio meldde dat zijn krachtbron rare geluiden begon te maken. Aan de pitmuur zagen ze via de telemetrie vervolgens meteen dat het foute boel was.

Adjunct-teambaas Bradley Lord legde de situatie direct na afloop uit: "Hij kwam achter de safety car op de radio en zei dat de PU vreemd begon te klinken. We zagen vervolgens sensoren zich vreemd gedragen en het was duidelijk dat we de auto aan de kant moesten zetten en dat we een of andere storing hadden gehad." Voor Russell was het na een eerdere uitvalbeurt vanuit leidende positie in Montreal alweer de tweede keer dit jaar dat de techniek hem lelijk in de steek liet.

Lord vreest dubbele tik voor slotfase

Het verlies van vijftien punten in Maleisië is zuur, maar de schade reikt mogelijk nog veel verder, zo waarschuwt Lord. Binnen het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO) heeft de renstal immers nog een token over om de turbocharger van een upgrade te voorzien. Het team was aanvankelijk van plan om die nieuwe specificatie pas later dit najaar tijdens het raceweekend in Austin op de auto van Russell te schroeven, en daar dan ook meteen de onvermijdelijke gridstraf te incasseren, maar dit moet nu mogelijk eerder.

Door de geplofte krachtbron moet die hele logistieke puzzel nu mogelijk naar voren worden geschoven, wellicht zelfs al voor de nachtrace op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Lord licht toe: "We moeten nog begrijpen wat dit betekent voor zijn pool, want hij zit ook niet ruim in power units met weinig kilometers. Dus dat kan betekenen dat we moeten aanpassen wat ons eerdere plan was." De adjunct-teambaas vreest dat er een pijnlijk neveneffect ontstaat als die gewenste update nog niet klaar is: "Mogelijk wel, ja. Dat is wat we moeten begrijpen. Maar ja, er kan daar een dubbel nadeel ontstaan, en dat na zo'n hartverscheurende klap vandaag [zondag]... Het was verschrikkelijk om te zien dat hij moest opgeven zoals hij deed. Ja, er kan daar een soort dubbel nadeel ontstaan dat gewoon een echt ongelukkig gevolg is van dat probleem."

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