Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies vindt dat één zwaluw nog lang geen zomer maakt na de overwinning van Max Verstappen in Maleisië, is hij bij PlanetF1 wel optimistisch over de kansen van de RB22 in Singapore.

Red Bull heeft sinds Bakoe nieuwe onderdelen aan de RB22 toegevoegd en al direct was te zien dat de wagen meer snelheid had. In Maleisië was de wagen zelfs de snelste van het veld. Toch waren de omstandigheden voor ieder team niet optimaal en dus is het de vraag of de teams wél de juiste setup kunnen vinden en of Red Bull dan ook meedoet om de zege.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull was verrast door snelheid RB22 in Sepang

Ook Mekies is realistisch na de zege van Verstappen en stelt dat ook hij wat verbaasd was in Maleisië: "[Het team] is verrast door de onderlinge verhoudingen in Maleisië. Aan de ene kant bevestigt het de positieve trend die we nu zien sinds Monza, Madrid, Bakoe en Maleisië. Het lijkt erop dat we tijdens iedere race een klein beetje performance toevoegen, en dat is geweldig." Toch was het voor ieder team even zoeken: "Aan de andere kant is de vraag of er een andere factor, of meerdere factoren, invloed hebben gehad op wat we in Maleisië hebben gezien. Door de extreme hitte, de ruwheid van het asfalt en de lay-out van het circuit zaten de meeste auto's daar waarschijnlijk buiten hun ideale werkingswindow."

'Updates RB22 beter geschikt voor Singapore, dan Maleisië'

Hoewel dus ook Mekies rekening houdt met mogelijk ideale omstandigheden voor de RB22 in Maleisië, waardoor Verstappen wist te winnen, is dit volgens de Fransman wel het pad om te volgen voor Red Bull: "Heeft dat invloed gehad op de onderlinge verhoudingen? Dat is mogelijk. Verandert het iets aan de manier waarop we de volgende race benaderen? Niet echt. We zullen proberen ons zo goed mogelijk aan te passen en dan zien we wel." Daarbij laat hij ook optekenen dat de updates die in Bakoe zijn geïntroduceerd initieel beter bij het circuit in Singapore passen dan afgelopen weekend in Maleisië.

Gerelateerd