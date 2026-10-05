Thierry Vermeulen schreef de laatste Sprint Cup-race van de GT World Challenge Europe powered by AWS op zijn naam samen met Ben Green. De Emil Frey-Ferrari was oppermachtig in Race 2 op het Circuit de Barcelona-Catalunya afgelopen zondagavond. De Nederlander blikt terug op het seizoen.

Vanwege noodweer in de provincie rondom Barcelona werd de kwalificatie afgelast. Omdat Green de snelste tijd van de Race 2 startende coureurs had geklokt in Vrije Training 2, kreeg hij de pole position in handen. Green en Vermeulen wonnen met een voorsprong van bijna vijf seconden. "Natuurlijk is het bitterzoet", begon de laatstgenoemde. "Ik denk dat we gedurende het seizoen echt super goede stappen hebben gemaakt met de auto. Omdat het de Evo-versie van de Ferrari 296 GT3 is, was het toch allemaal wat anders dan we verwacht hadden. Op Brands Hatch en Magny-Cours zaten we niet helemaal op de juiste setup en was het gewoon heel lastig met de auto." Ze hadden slechts 14 punten verzameld in de eerste zes races, maar dankzij het dubbelpodium in Zandvoort, waarvan één overwinning, gingen Green en Vermeulen alsnog naar Barcelona-Catalunya als Sprint Cup-titelkandidaten.

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Emil Frey Racing bleef heel gemotiveerd

"Het is super om te zien dat het team zo gemotiveerd is gebleven om te blijven pushen en door te ontwikkelen", vervolgde Vermeulen. "Je ziet dat we in Zandvoort en Barcelona heel competitief waren. Natuurlijk op de zaterdag was het echt balen dat we geraakt werden in de tweede stint, toen Ben Green reed. Anders waren we daar denk ik ook gewoon op het podium geëindigd. Zo niet, dan hadden we altijd nog goede punten gepakt. Dan het was het voor het kampioenschap natuurlijk toch wat anders." Ze leken in Race 1 in Spanje nog meer punten goed te gaan maken op de uiteindelijke kampioenen Bastian Buus en Ricardo Feller, maar ze werden dus uitgeschakeld.

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Enorm genoten van slotfase Sprint Cup-seizoen

"We wisten uiteraard ook dat we het onszelf heel lastig hadden gemaakt na zwakke races op Brands Hatch en Magny-Cours, maar ik ben gewoon heel blij dat we de snelheid er goed in hadden zitten aan het einde van het seizoen", klonk Vermeulen opgetogen. "En om dan op zondag weer te winnen... De auto was erg dominant, we hadden echt de pace te pakken. De tweede stint was geweldig mooi en de balans was goed. Ik ben het hele team daar enorm dankbaar voor. Het is jammer dat we niet iets meer hebben mee kunnen doen, maar uiteindelijk heb ik van de laatste paar races enorm genoten."

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