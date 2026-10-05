Verstappen Racing leek op weg naar het podium in Race 2 op het Circuit de Barcelona-Catalunya, totdat een opmerkelijk probleem zich voordeed bij de pitstop. Hierdoor konden Dani Juncadella en Chris Lulham toch niet het Sprint Cup-seizoen van de GT World Challenge Europe powered by AWS eindigen met een hoogtepunt. De Spanjaard beschrijft het als "niet een teleurstellende race, maar wel een teleurstellend resultaat".

Omdat de kwalificatie voor Race 2 was afgelast vanwege de 'mini-orkaan' en de resulterende restricties van de lokale regering, werd de startopstelling bepaald aan de hand van de rondetijden van de tweede vrije training. Thierry Vermeulen won samen met Ben Green vanaf de pole position. Lulham mocht vanaf P6 beginnen, maar ging gelijk naar de tweede plaats dankzij gewaagde inhaalacties door de eerste bochtencombinatie. De protegé van Max Verstappen bleef op de staart van de Emil Frey-Ferrari voor hem tot aan de pitstop. De banden- en rijderswissel verliep prima, maar de Mercedes-AMG van Verstappen Racing zelf wilde helaas niet meewerken.

Artikel gaat verder onder video

Geweldige start van Lulham teniet gedaan door probleem

"Wat we zelf in de hand hadden, werd uitstekend uitgevoerd", begon Juncadella met het positieve. "Chris had een geweldige start. Als hij niet was geraakt door de [Boutsen VDS]-Porsche achter hem, had hij de bocht gehaald en waarschijnlijk aan de leiding gelegen. Maar omdat de touché aan het einde van de remzone plaatsvond, moest Chris de bocht afsnijden. Het was echt indrukwekkend, van de zesde plaats bijna naar de leiding. Hoe dan ook, P2 was zo'n beetje de best haalbare positie na een start vanaf de zesde plek."

Lulham kwam de pitstraat in als tweede, maar na de rijderswissel lag Juncadella plotseling weer zesde. "Alles verliep soepel en het tempo zat er goed in. We waren tijdens de eerste stint eigenlijk aan het wachten op het moment van de pitstop. Onze stop was niet fantastisch, maar nog wel behoorlijk goed. We zouden waarschijnlijk als tweede of derde de pits hebben verlaten, maar helaas wilde de auto niet starten. Ik drukte meerdere keren op de startknop, maar er gebeurde niets. Ik dacht dat de auto kapot was. Toen wachtte ik een seconde of vijf à zes, drukte nogmaals op de startknop en plotseling sloeg de motor toen wel aan. Dat was teleurstellend, want we verloren daar in totaal zo'n acht of negen seconden. Daarmee waren onze kansen verkeken", aldus de thuisheld uit Barcelona.

© SRO/JEP

Goede stappen vooruit met Verstappen Racing

Juncadella zat in de tweede stint vast achter de Winward-AMG van Lucas Auer en Maro Engel, en zag als zesde het zwart-witgeblokt. Door een straf van Engel schoof de Verstappen-AMG nog op naar P5. Juncadella is derde geworden in het Sprint Cup-kampioenschap. Zijn GT World Challenge-seizoen zit er nu op. "Ik was blij dat ik dit jaar weer in de GT World Challenge uitkwam. Het is een zwaar kampioenschap waarin alles moet kloppen, en lukt dat niet, dan kan het helemaal misgaan. Als team hebben we volgens mij echt goede stappen vooruit gezet. We hebben veel geleerd en zullen blijven bouwen aan dit team, dat eigenlijk nog maar net begonnen is."

Verstappen Racing zal over iets minder dan twee weken in Portimão zijn voor de Endurance Cup-seizoensfinale. Ben Barnicoat en 'reservecoureur' Max Verstappen zullen invallen voor Jules Gounon en Juncadella, die vanwege afgelaste races in het Midden-Oosten nu een clash hebben met het FIA World Endurance Championship.

Gerelateerd