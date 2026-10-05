Hoewel George Russell dit seizoen nog vol lof was over de Mercedes-motor en ook de W17 prees, is de stemming bij de Engelsman na de Grand Prix van Bahrein in Maleisië 180 graden gedraaid. De Mercedes-coureur viel uit met problemen aan zijn power unit, hetzelfde tafereel gebeurde tien jaar geleden, toen Lewis Hamilton de titel uiteindelijk naar Nico Rosberg zag gaan.

Russell bezet momenteel de tweede plek in het kampioenschap met 236 punten en ziet teamgenoot Kimi Antonelli het klassement leiden met 320 punten. Hoewel er theoretisch dus absoluut nog een kans is op de titel voor Russell, moet er wel een heleboel voor Antonelli misgaan wil hij het kampioenschap nog mislopen. De absolute dreun werd in Maleisië uitgedeeld. Russell reed rond op P3, maar zag zijn power unit ermee ophouden achter de Safety Car en neemt daardoor nul punten mee uit de Grand Prix van Bahrein.

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'Antonelli heeft het geluk van een kampioen'

In de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Sebastiaan Kissing en Remy Ramjiawan de titelstrijd. Daarbij heeft Russell momenteel veel pech, maar zit het Antonelli ook wel mee. "Antonelli hoorde dat hij door de gridstraf [van Isack Hadjar, red.] vanaf P3 mocht starten en dacht dat er veel mogelijk was. Het zit hem ook mee, maar daar kan hij niets aan doen. Het is niet alsof hij zegt: doe jij je gridstraffen even in. De pech gebeurt gewoon steeds bij Russell. Dat is misschien het geluk van de kampioen, maar geluk komt niet zomaar. Antonelli had zelf de vierde tijd gereden en profiteert ook van zijn eigen prestaties", stelt Ramjiawan.

'Russell gaat scenario Hamilton in 2016 achterna'

Russell zit momenteel simpelweg in de hoek waar de klappen vallen en Ramjiawan ziet dan ook een herhaling van 2016: "De Safety Car kwam uiteindelijk voor de stilgevallen Albon. Met nog ongeveer 600 meter te gaan viel Russell ook uit. Dat is pech, maar wel extreem veel pech. Mercedes heeft dit jaar al vaker problemen gehad met de power unit. Het deed denken aan 2016, toen Lewis Hamilton ook een ploffende motor had en Nico Rosberg de titel pakte. Dat betekent niet dat hetzelfde dit jaar gebeurt, maar de parallel viel op. Russell was er begrijpelijkerwijs niet blij mee en sloeg weer op tafel. Hij is er klaar mee dat dit steeds opnieuw gebeurt. Voor hem is het pijnlijk: dit moest zijn seizoen worden, maar dat is het niet geworden. Hij legt het als coureur af tegen Antonelli, zowel in de race als in de kwalificatie, terwijl het materiaal ook nog tegenvalt. Het is gewoon niet zijn seizoen."

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