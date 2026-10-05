FIA had blunder kunnen voorkomen door naar Verstappen te luisteren | GPFans Raceteam
FIA had blunder kunnen voorkomen door naar Verstappen te luisteren | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
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Na een toch wel chaotische start, waarin auto’s tijdens een natte formatieronde voor de Grand Prix van Bahrein stilvielen door een softwarefout, wist Max Verstappen het Mercedes-duo van Kimi Antonelli en George Russell te verslaan en zijn allereerste overwinning van het seizoen te pakken in Maleisië. Ook bespreken we Lewis Hamilton, die na een verkeerde bandenkeuze knap wist terug te vechten naar het podium, en George Russell, die opnieuw door extreem veel pech uitviel achter de safety car. Daarnaast bespreken we Lando Norris, die op het internet flink wat kritiek kreeg vanwege zijn felle uitspraken nadat hij tijdens de safety car bijna achterop zijn teamgenoot reed. Tot slot blikken we vooruit op de aankomende race van dit weekend, de Grand Prix van Singapore. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan.
Luister hier de volledige podcast.
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