Brown zet vaart achter McLaren-transfer, mogelijk straf voor Russell | GPFans Recap

Na de bijzondere F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië, is het nu race week voor Singapore! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Op de maandag werd er natuurlijk teruggeblikt op de gebeurtenissen op het Sepang International Circuit. Liam Lawson vertelde over hoe hij met Max Verstappen om positie wist te vechten in Maleisië. Lewis Hamilton hoopt Fernando Alonso gauw weer in een wagen te zien die wel om de podiums kan vechten. Ondertussen viel George Russell uit en dat kan hem een straf opleveren. Max Verstappen gaat misschien eerder dan verwacht zijn race-engineer kwijtraken aan McLaren. Hoe dan ook zat de sfeer er in Maleisië wel goed in na zijn eerste overwinning van het seizoen. De Limburger was dan ook aan het dollen met Hamilton bij de persconferentie.

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Lawson genoot van duel met Verstappen: 'Nooit verwacht'

Liam Lawson kende afgelopen zondag een uitstekende openingsfase tijdens de regenachtige Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang in Maleisië. De coureur van Racing Bulls wist optimaal te profiteren van de wisselvallige weersomstandigheden en belandde direct in een gevecht met de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen. Uiteindelijk stuurde Lawson zijn bolide naar een knappe zevende plaats, waarmee hij waardevolle WK-punten pakte voor zijn renstal. Lees hier het hele artikel over het gevecht tussen Liam Lawson en Max Verstappen.

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Hamilton glashelder over Alonso: 'Veel coureurs vooraan kunnen niet tippen aan zijn talent'

Lewis Hamilton heeft mooie woorden over voor de kwaliteiten en het langere verblijf van Fernando Alonso in de Formule 1. De Brit is ervan overtuigd dat zijn oud-teamgenoot met de juiste wagen direct weer mee kan doen om de overwinningen. "Hij is een van de beste coureurs hier. Geef hem een auto en hij zal vooraan meestrijden", zo laat Hamilton weten. Volgens Hamilton beschikt de coureur van Aston Martin simpelweg over een portie talent waar lang niet iedereen op de grid aan kan tippen. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die in gaat op Fernando Alonso.

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Brown zet vaart achter transfer Lambiase: 'Waarschijnlijk al in 2027'

Volgens McLaren-CEO Zak Brown moeten we niet gek opkijken als Gianpiero Lambiase komend jaar al te zien is in een papaja-oranje overall. 'GP' vertrekt naar McLaren en bij de aankondiging werd benadrukt dat het niet later dan 2028 zal gaan gebeuren. Nu lijkt de race-engineer van Verstappen al eerder te gaan vertrekken. "Ik ben optimistisch dat we hem volgend jaar op een gegeven moment in de papajakleur zullen zien", zo vertelde de Amerikaan bij Sky Sports F1 over zijn ambitie. Lees hier het hele artikel over de McLaren-transfer van Gianpiero Lambiase.

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Russell wacht mogelijk straf in Singapore na problemen in Sepang

George Russell heeft tijdens de slotfase van de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang in Maleisië een enorme dreun gekregen in de titelstrijd. De 28-jarige Brit leek op weg naar een zekere podiumplek, maar zag die door een kapotte power unit plotseling volledig in rook opgaan. Adjunct-teambaas Bradley Lord legde de situatie direct na afloop uit: "Hij kwam achter de safety car op de radio en zei dat de PU vreemd begon te klinken. We zagen vervolgens sensoren zich vreemd gedragen en het was duidelijk dat we de auto aan de kant moesten zetten en dat we een of andere storing hadden gehad." Lees hier het hele artikel over de mogelijke straf voor George Russell.

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Verstappen spot met concurrentie na vreemde F1-vertraging: "Wij hebben Oracle!"

Een bijzondere softwareglitch resulteerde in een flinke vertraging rond de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De start van de race moest worden opgeschort en lag uiteindelijk ruim anderhalf uur stil door een combinatie van zware regenval en een verplichte update vanuit de FIA voor de power units. Winnaar Max Verstappen en podiumklant Lewis Hamilton konden na afloop wel hartelijk lachen om de technische problemen. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die grapt na de Grand Prix in Maleisië.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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