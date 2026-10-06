close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen and the Red Bull-crew

Red Bull legt fundament voor 2027: 'Wereldtitel is niet meer mogelijk'

Max Verstappen and the Red Bull-crew — Foto: © IMAGO

Red Bull legt fundament voor 2027: 'Wereldtitel is niet meer mogelijk'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Red Bull Racing richt de pijlen achter de schermen nadrukkelijk op de lange termijn om een ijzersterk fundament neer te zetten richting het Formule 1-seizoen van 2027. Volgens analist Peter Windsor moet de recente opleving van de renstal vooral in dat perspectief worden geplaatst en blijft de wereldtitel dit jaar buiten bereik.

De Oostenrijkse renstal kende afgelopen weekend een belangrijk succes toen Max Verstappen tijdens de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit de eerste seizoenszege voor het team wist binnen te slepen. Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas liet zich recent nog hoopvol uit over de titelkansen, maar Windsor deelt dat optimisme voor de korte termijn allerminst. De analist benadrukt dat de focus in Milton Keynes volledig ligt op de structurele opbouw voor de komende jaren.

Windsor tempert verwachtingen

Windsor stelt dat het huidige kampioenschap al vergeven is, maar ziet tegelijkertijd een zeer gezonde ontwikkeling binnen de formatie. "De wereldtitel is dit jaar niet meer mogelijk... We zien wel dat ze de bouwstenen aan het leggen zijn voor een solide basis in 2027. Ik denk dat we zo naar de huidige situatie moeten kijken", aldus de analist. De recente updates aan de barge boards en de vloer bewezen op Sepang hun waarde, al wil Windsor eerst zien hoe de bolide rendeert op een langzaam circuit en of het team daar kan wedijveren met McLaren.

Daarnaast biedt het project rond de RB23, de auto voor 2027, de ontwerpers de kans om fundamentele kwalen definitief aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kwetsbaarheid van het huidige concept, aangezien de huidige wagen tijdens sessies simpelweg te makkelijk schade oploopt.

Waché snoert critici de mond

Technisch directeur Pierre Waché speelde een sleutelrol in de recente wederopstanding, tot grote tevredenheid van Windsor, die ruiterlijk erkent dat hij er eerder naast zat met zijn oordeel over de Fransman. "Er was een moment, of beter gezegd een periode van een paar maanden, waarin veel mensen vraagtekens bij Pierre Waché plaatsten. Ik zat daar zelf ook bij, dus daar moet ik toegeven dat ik er volledig naast zat", legt de voormalig teammanager uit.

De analist steekt de loftrompet over de veerkracht van de technische topman in het tijdperk na Adrian Newey. "Ik moet toegeven dat ik zwaar onder de indruk ben. Hij heeft echt geweldig werk geleverd, en daar moet ik hem mee feliciteren. Petje af ook voor Red Bull en Laurent Mekies, want zij steunden hem en maakten dit mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat hij een pupil van Newey is, dus Adrian zal niet verbaasd zijn." Waché toont volgens Windsor aan dat hij over het juiste vernuft beschikt om het technische fundament rondom Max Verstappen vorm te geven.

Verstappen-factor trekt personeel aan

Voor Verstappen en de honderden medewerkers in Milton Keynes heeft de herwonnen stabiliteit een enorme psychologische uitwerking. "Als je weet dat Max net een langdurig contract heeft getekend, geeft dat iedereen in de fabriek een geweldig gevoel", stelt Windsor over de toewijding van de Limburger. De wetenschap dat de kopman aan boord blijft, zorgt voor rust en verhoogt de motivatie op de werkvloer aanzienlijk.

Die rust heeft bovendien een gunstige aanzuigende werking op de arbeidsmarkt in de paddock, waar Red Bull volgens Windsor volop van gaat profiteren: "De huidige situatie betekent dat veel goede mensen zich bij Red Bull zullen aansluiten in de toekomst, als hun huidige contracten aflopen of ze gardening leave hebben. Het wordt dus alleen maar beter."

Gerelateerd

Red Bull Racing Peter Windsor

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen in vorm, maar waarschuwt voor Mercedes: 'Alleen op Sepang waren ze even niet snel'

Verstappen in vorm, maar waarschuwt voor Mercedes: 'Alleen op Sepang waren ze even niet snel'

  • 27 minuten geleden
Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"

Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"

  • Vandaag 06:56
  • 2
FIA had blunder kunnen voorkomen door naar Verstappen te luisteren | GPFans Raceteam Podcast

FIA had blunder kunnen voorkomen door naar Verstappen te luisteren | GPFans Raceteam

  • Gisteren 20:05
Verstappen spot met concurrentie na vreemde F1-vertraging: "Wij hebben Oracle!"

Verstappen spot met concurrentie na vreemde F1-vertraging: "Wij hebben Oracle!"

  • Gisteren 18:33
Red Bull ziet voordeel voor Singapore: 'Updates RB22 passen daar beter'

Red Bull ziet voordeel voor Singapore: 'Updates RB22 passen daar beter'

  • Gisteren 17:01
Red Bull kiest na zege in Maleisië voor agressieve aanpak: 'Risico nemen'

Red Bull kiest na zege in Maleisië voor agressieve aanpak: 'Risico nemen'

  • Gisteren 15:17

Net binnen

13:13
Verstappen in vorm, maar waarschuwt voor Mercedes: 'Alleen op Sepang waren ze even niet snel'
12:31
Lawson verrast na duel met Verstappen: 'Niet verwacht met Max te kunnen vechten'
10:58
Ferrari reageert fel op aanhoudende geruchten rondom Vasseur: "Ons standpunt is duidelijk"
10:19
Van der Garde voorspelt overwinningen Verstappen: 'Kans om díe races te winnen'
09:35
Leclerc luidt noodklok over F1-reglementen na chaotische Grand Prix van Bahrein
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

Gisteren 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

Gisteren 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x