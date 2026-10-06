Red Bull Racing richt de pijlen achter de schermen nadrukkelijk op de lange termijn om een ijzersterk fundament neer te zetten richting het Formule 1-seizoen van 2027. Volgens analist Peter Windsor moet de recente opleving van de renstal vooral in dat perspectief worden geplaatst en blijft de wereldtitel dit jaar buiten bereik.

De Oostenrijkse renstal kende afgelopen weekend een belangrijk succes toen Max Verstappen tijdens de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit de eerste seizoenszege voor het team wist binnen te slepen. Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas liet zich recent nog hoopvol uit over de titelkansen, maar Windsor deelt dat optimisme voor de korte termijn allerminst. De analist benadrukt dat de focus in Milton Keynes volledig ligt op de structurele opbouw voor de komende jaren.

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Windsor tempert verwachtingen

Windsor stelt dat het huidige kampioenschap al vergeven is, maar ziet tegelijkertijd een zeer gezonde ontwikkeling binnen de formatie. "De wereldtitel is dit jaar niet meer mogelijk... We zien wel dat ze de bouwstenen aan het leggen zijn voor een solide basis in 2027. Ik denk dat we zo naar de huidige situatie moeten kijken", aldus de analist. De recente updates aan de barge boards en de vloer bewezen op Sepang hun waarde, al wil Windsor eerst zien hoe de bolide rendeert op een langzaam circuit en of het team daar kan wedijveren met McLaren.

Daarnaast biedt het project rond de RB23, de auto voor 2027, de ontwerpers de kans om fundamentele kwalen definitief aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kwetsbaarheid van het huidige concept, aangezien de huidige wagen tijdens sessies simpelweg te makkelijk schade oploopt.

Waché snoert critici de mond

Technisch directeur Pierre Waché speelde een sleutelrol in de recente wederopstanding, tot grote tevredenheid van Windsor, die ruiterlijk erkent dat hij er eerder naast zat met zijn oordeel over de Fransman. "Er was een moment, of beter gezegd een periode van een paar maanden, waarin veel mensen vraagtekens bij Pierre Waché plaatsten. Ik zat daar zelf ook bij, dus daar moet ik toegeven dat ik er volledig naast zat", legt de voormalig teammanager uit.

De analist steekt de loftrompet over de veerkracht van de technische topman in het tijdperk na Adrian Newey. "Ik moet toegeven dat ik zwaar onder de indruk ben. Hij heeft echt geweldig werk geleverd, en daar moet ik hem mee feliciteren. Petje af ook voor Red Bull en Laurent Mekies, want zij steunden hem en maakten dit mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat hij een pupil van Newey is, dus Adrian zal niet verbaasd zijn." Waché toont volgens Windsor aan dat hij over het juiste vernuft beschikt om het technische fundament rondom Max Verstappen vorm te geven.

Verstappen-factor trekt personeel aan

Voor Verstappen en de honderden medewerkers in Milton Keynes heeft de herwonnen stabiliteit een enorme psychologische uitwerking. "Als je weet dat Max net een langdurig contract heeft getekend, geeft dat iedereen in de fabriek een geweldig gevoel", stelt Windsor over de toewijding van de Limburger. De wetenschap dat de kopman aan boord blijft, zorgt voor rust en verhoogt de motivatie op de werkvloer aanzienlijk.

Die rust heeft bovendien een gunstige aanzuigende werking op de arbeidsmarkt in de paddock, waar Red Bull volgens Windsor volop van gaat profiteren: "De huidige situatie betekent dat veel goede mensen zich bij Red Bull zullen aansluiten in de toekomst, als hun huidige contracten aflopen of ze gardening leave hebben. Het wordt dus alleen maar beter."

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