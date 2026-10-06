Liam Lawson kende een uiterst opmerkelijke race tijdens de Grand Prix op het Sepang International Circuit in Maleisië. De coureur van Racing Bulls wist zijn bolide vanaf de elfde startplek knap naar een zevende plaats te sturen, maar moest die prestatie leveren zonder enige vorm van boordradiocommunicatie.

De Nieuw-Zeelander geldt in het huidige Formule 1-seizoen als een van de vaste waarden in het middenveld. Eerder viel Lawson al drie raceweekenden in bij Red Bull Racing, maar ook in dienst van het zusterteam scoort hij regelmatig punten. Zijn opmars in Sepang verliep echter allerminst vlekkeloos door een technisch mankement dat al vóór de start aan het licht kwam.

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Lawson ervaart stress zonder communicatie

Voor Lawson begon het zweet al voor de opwarmronde uit te breken toen duidelijk werd dat het radiosysteem dienst weigerde. In de huidige generatie Formule 1-wagens moeten coureurs talloze schakelopties en procedures zelfstandig aanpassen, wat zonder instructies vanaf de pitmuur voor hachelijke situaties zorgt. De communicatie moest noodgedwongen verlopen via het traditionele pitbord op het rechte stuk.

"Ik had geen radio. Ik wist voor het begin van de formatieronde al dat ik geen radio zou hebben, dus ik was heel gestrest", vertelt Lawson in gesprek met de pers. "Je moet namelijk heel veel procedures doorlopen, vooral met de auto's van dit jaar. Ik had echt geen idee wat er aan de hand was of welke modus ik moest aanhouden. Ik moest naar mijn pitbord kijken op het rechte stuk om te kijken wat ik moest aanpassen. Dat was heel stressvol. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld in de auto."

Het wegvallen van het radiocontact zorgde ook tijdens incidenten op de baan voor de nodige vertwijfeling bij Lawson: "De situatie was heel verwarrend, toen iedereen zo langzaam reed. Ik kon niet met het team praten, dus ik wist niet of ik hen mocht inhalen of wat ik moest doen. Het was heel verwarrend."

Lawson vecht met Verstappen na bliksemstart

Ondanks de communicatiestoring schoot Lawson uitstekend uit de startblokken op zijn harde banden. Terwijl Pierre Gasly al in de formatieronde van de baan spinde met zijn Alpine, dook de coureur van Racing Bulls brutaal de eerste bocht in. Daar meldde hij zich plotseling naast racewinnaar Verstappen, die vanaf pole position een moeizame start kende door koppelingsproblemen.

"Ik had een geweldige start. Ik verwachtte niet dat ik met Max kon vechten in de eerste bocht vanaf mijn startplek", legt Lawson uit. "De auto deed het goed. Ik ben heel blij en erg trots op het team. Ze hebben de hele dag constant de juiste keuzes gemaakt met de banden. Om eerlijk te zijn twijfelde ik daar zelf soms aan. Toen iedereen de bandenwarmers van de banden haalde, stond iedereen voor me op zachte banden. Ik dacht: Oh mijn god, we hebben de verkeerde keuze gemaakt. Toen spinde Pierre Gasly in de formatieronde van de baan en was ik dankbaar dat mijn team meer wist dan ik."

Lawson kon het duel met Verstappen even voortzetten: "Ik had mijn banden denk ik goed opgewarmd. Ik kon met Max vechten bij het uitkomen van bocht 2 en ik had meer vertrouwen in bocht 4. Ik voel me comfortabel in deze auto. Het is goed om een paar bochten met die jongens te kunnen vechten. Het zou leuk zijn om de hele race met hen te kunnen vechten. Onze auto deed het ook best goed. Vooral onze tweede stint was best sterk."

Racing Bulls pakt kostbare punten

In de slotfase van de wedstrijd schoof Lawson nog twee plekken op. Een motorisch defect schakelde George Russell uit vanaf de derde plek, terwijl Lando Norris achter de safety car de fout in ging en door de grindbak schoot. Daardoor finishte de coureur achter podiumklant Lewis Hamilton en McLaren-rijder Oscar Piastri als zevende.

"Op een gegeven moment dacht ik dat wel: We hebben zo hard gewerkt en dan levert het maar een negende plek op. Daarna hadden we dus nog geluk", blikt Lawson terug. Wel had hij Piastri liever langer achter zich gehouden: "Om eerlijk te zijn denk ik nu dat ik harder had moeten vechten tegen Oscar Piastri. Ik haalde hem in bocht 1 in, maar daarna verdedigde ik niet echt in bocht 4. Ik remde ook best vroeg. Ik dacht dat hij veel sneller zou zijn, maar hij reed nauwelijks weg. Ik ben wel blij met P7."

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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