Ferrari-topman Benedetto Vigna en Chief Communications Officer Maria Conti hebben de verhalen over een mogelijke breuk met teambaas Fred Vasseur naar het rijk der fabelen verwezen en bestempeld als 'fake news'. De leiding van de formatie uit Maranello benadrukt dat het vertrouwen in de Fransman nog altijd onverminderd groot is.

De geruchten over de toekomst van Vasseur staken de afgelopen periode flink de kop op in de Formule 1-paddock, waar werd beweerd dat de renstal al voorzichtig zou kijken naar een eventueel opvolgingsplan na dit seizoen. Hoewel de verbintenis van de Fransman nog doorloopt tot eind 2027 en de Scuderia op dit moment de tweede positie bezet bij de constructeurs, zorgden tegenvallende resultaten toch voor aanhoudende praatjes over interne frictie aan de top van de organisatie.

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Vigna ontkent interne strijd

Vigna liet in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com op niet mis te verstane wijze weten dat er totaal geen sprake is van een verstoorde relatie met Vasseur en deelde daarbij een veelzeggende anekdote om het contrast tussen de geruchtenmolen en de realiteit aan te stippen. Vigna zat enige tijd geleden rustig aan het diner met de teambaas toen hij plotseling een bericht onder ogen kreeg waarin werd beweerd dat de twee elkaar niet meer konden luchten of zien, wat aan tafel uiteindelijk slechts voor een glimlach zorgde. Vigna onderstreept dan ook dat de aandacht binnen Maranello volledig uitgaat naar het wegpoetsen van de technische achterstand en niet naar bestuurlijke onrust.

Tijdens een recente mediabriefing sloot communicatiechef Conti zich volledig aan bij die woorden. "Het standpunt van Ferrari is duidelijk en verandert niet", zo vertelde Conti namens het management. "Ferrari heeft keuzes gemaakt en we hebben het volste vertrouwen in Vasseur en zijn team. Fred zit op zijn positie en we bevestigen zijn leiderschap." Desondanks valt het kritische volgers in de paddock wel op dat de leiding nalaat om met zoveel woorden te bevestigen dat de teambaas zijn huidige rol ook daadwerkelijk in 2027 nog zal vervullen.

Coureurs spreken steun uit

Charles Leclerc en Lewis Hamilton namen het tijdens het raceweekend in Maleisië openlijk op voor Fred Vasseur. Beide coureurs wisten dit seizoen al beslag te leggen op een Grand Prix-overwinning, respectievelijk in Barcelona en Silverstone. Leclerc bestempelde de geruchten over een wankelende stoel van zijn leidinggevende dan ook als 'respectloos' en 'onzin', terwijl Hamilton eveneens liet weten het werk van de teambaas te waarderen, al plaatste de zevenvoudig wereldkampioen wel een kanttekening bij de overkoepelende organisatie.

Hamilton liet doorschemeren dat de huidige structuur van het bestuur wellicht 'bekeken' moet worden en gaf aan dat hij 'veranderingen' zou doorvoeren in de opzet van de organisatie. Vasseur reageerde daarop op vrijdag in Maleisië: "Wat betreft de opmerking van Lewis: ik denk dat het een fout zou zijn om met de vinger naar iemand of iets te wijzen. Op goede momenten winnen we als team. Op slechte momenten lijden we als team, en ik wil niet spreken over een enkel individu. Eerlijk gezegd zou het een enorme fout zijn om niet verenigd te blijven."

Vasseur spreekt leiding dagelijks

Vasseur benadrukte op zijn beurt dat de lijntjes met het hoogste echelon van Ferrari uitstekend zijn. "De relatie die ik heb met mijn bazen, Benedetto Vigna en John Elkann, is heel goed", zo legt de teambaas uit. "We hebben dagelijks contact en ik kan helemaal niet klagen over de organisatie. Natuurlijk wil je altijd meer bereiken en meer mensen aantrekken, want dat zit in het DNA van onze sport, maar dat heeft niets te maken met de bestuursstructuur."

In de wandelgangen circuleerden eerder al namen van Antonello Coletta, de kopman van het WEC-project, en Jerome d'Ambrosio als mogelijke opties voor een toekomstig opvolgingsplan, terwijl ook Christian Horner na eerdere uitlatingen over de magie van Maranello aan de formatie werd gelinkt. Coletta wees eerdere avances om de stap naar de Formule 1 te maken echter van de hand. Vasseur is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij het team, waar men zich met de SF-26 vooral bezighoudt met het veiligstellen van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

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