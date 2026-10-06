De FIA zit nog altijd met de softwareproblemen van in Maleisië in haar maag en gaat op korte termijn in gesprek met de teams en coureurs om een herhaling te voorkomen. Volgens The Telegraph zijn er bronnen die zelfs wijzen op een wijziging die al komend weekend in Singapore van kracht zou kunnen worden.

Afgelopen zondag wist Max Verstappen zijn eerste zege van 2026 bij te schrijven in Maleisië, maar de start van de race, of het uitblijven daarvan, was toch wel een beschamend momentje voor de FIA. Door een softwareglitch vielen Verstappen, maar ook Hamilton, de beide Haas-coureurs en de Audi's ineens stil. Later werd duidelijk dat het veiligheidssysteem van de FIA was aangesprongen en dat er een update nodig was om de Grand Prix van Bahrein een vervolg te kunnen geven. Het ging om een bug die nog niet eerder was ontdekt, zo liet FIA-directeur Nikolas Tombazis afgelopen weekend bij diverse media weten.

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'FIA werkt aan oplossing'

De FIA wil zo'n scenario voorkomen en gaat daarom met de teams in gesprek voor een oplossing. Grote aanpassingen worden volgens het medium pas in 2027 verwacht, aangezien dit niet heel makkelijk toe te passen is. Wel kondigt Tombazis aan dat er een volledige evaluatie komt. Daarbij wijst een bron van het Britse medium erop dat er op korte termijn al 'enkele kleine dingen' kunnen worden aangepakt en dat zou al van kracht kunnen worden vanaf aankomend weekend in Singapore.

Hamilton is going slow, he's got an issue #F1 #BahrainGP https://t.co/FmsubXuJvh — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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