Charles Leclerc luidt de noodklok na de startchaos tijdens de Grand Prix van Bahrein. Volgens de coureur van Scuderia Ferrari heeft de rampzalige vertoning op Sepang de angst binnen het rijdersveld flink aangewakkerd.

De Monegask eist heldere kaders nu het halve veld voorafgaand aan de start achter de safety car kampte met stilvallende bolides. Zonder duidelijke richtlijnen kunnen coureurs volgens hem niet veilig hun werk doen op de baan. Daarnaast zijn er zorgen dat de FIA de sport té complex heeft gemaakt. Gekscherend werd er al geroepen dat dit met V8-motoren nooit zou zijn gebeurd. Leclerc wil dan ook dat de autosportbazen hier kritisch naar gaan kijken.

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Leclerc eist heldere kaders

In gesprek met Sky Sports windt Leclerc er geen doekjes om. "Het zorgt simpelweg voor enorme onrust," stelt de Ferrari-kopman vast over het raceweekend. "We zijn als coureurs veel gevoeliger geworden voor dit soort onduidelijke situaties. We willen dit nu direct als groep uitpraten en oplossen."

"Als coureur weet je nu nauwelijks wat er wel of niet mag," legt Leclerc uit. "Zonder heldere instructies van de wedstrijdleiding wordt het ronduit levensgevaarlijk om de limiet op te zoeken. Er moeten keiharde kaders komen."

Spanningen met FIA lopen op

De gesprekken tussen de FIA en de F1-coureurs zijn door de chaos in een stroomversnelling geraakt. Leclerc noemt een grondige dialoog bittere noodzaak: de coureurs willen dat de autosportbond en de stewards geen ruimte meer laten voor grijze gebieden. Binnen het veld heerst vooral vrees voor haperende procedures. In een sport waarin tienden van seconden beslissen, eisen de coureurs waterdichte protocollen om gevaarlijke misverstanden op topsnelheid te voorkomen.

Chaotische startfase in Maleisië

Voor Leclerc begon de frustratie tijdens de formatieronde op Sepang, waar de GP van Bahrein werd verreden. Na zware regenval en een rode vlag vielen plots motoren van de helft van het veld stil door softwarefouten."Dit is echt een beetje beangstigend," verklaarde Leclerc, die als vierde finishte achter teamgenoot Lewis Hamilton. "Door de spray zagen we nauwelijks iets vanuit de cockpit, terwijl er ineens overal auto's stilstonden op de baan."

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