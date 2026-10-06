close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Leclerc at Silverstone

Leclerc luidt noodklok over F1-reglementen na chaotische Grand Prix van Bahrein

Leclerc at Silverstone — Foto: © IMAGO

Leclerc luidt noodklok over F1-reglementen na chaotische Grand Prix van Bahrein

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Charles Leclerc luidt de noodklok na de startchaos tijdens de Grand Prix van Bahrein. Volgens de coureur van Scuderia Ferrari heeft de rampzalige vertoning op Sepang de angst binnen het rijdersveld flink aangewakkerd.

De Monegask eist heldere kaders nu het halve veld voorafgaand aan de start achter de safety car kampte met stilvallende bolides. Zonder duidelijke richtlijnen kunnen coureurs volgens hem niet veilig hun werk doen op de baan. Daarnaast zijn er zorgen dat de FIA de sport té complex heeft gemaakt. Gekscherend werd er al geroepen dat dit met V8-motoren nooit zou zijn gebeurd. Leclerc wil dan ook dat de autosportbazen hier kritisch naar gaan kijken.

Leclerc eist heldere kaders

In gesprek met Sky Sports windt Leclerc er geen doekjes om. "Het zorgt simpelweg voor enorme onrust," stelt de Ferrari-kopman vast over het raceweekend. "We zijn als coureurs veel gevoeliger geworden voor dit soort onduidelijke situaties. We willen dit nu direct als groep uitpraten en oplossen."

"Als coureur weet je nu nauwelijks wat er wel of niet mag," legt Leclerc uit. "Zonder heldere instructies van de wedstrijdleiding wordt het ronduit levensgevaarlijk om de limiet op te zoeken. Er moeten keiharde kaders komen."

Spanningen met FIA lopen op

De gesprekken tussen de FIA en de F1-coureurs zijn door de chaos in een stroomversnelling geraakt. Leclerc noemt een grondige dialoog bittere noodzaak: de coureurs willen dat de autosportbond en de stewards geen ruimte meer laten voor grijze gebieden. Binnen het veld heerst vooral vrees voor haperende procedures. In een sport waarin tienden van seconden beslissen, eisen de coureurs waterdichte protocollen om gevaarlijke misverstanden op topsnelheid te voorkomen.

Chaotische startfase in Maleisië

Voor Leclerc begon de frustratie tijdens de formatieronde op Sepang, waar de GP van Bahrein werd verreden. Na zware regenval en een rode vlag vielen plots motoren van de helft van het veld stil door softwarefouten."Dit is echt een beetje beangstigend," verklaarde Leclerc, die als vierde finishte achter teamgenoot Lewis Hamilton. "Door de spray zagen we nauwelijks iets vanuit de cockpit, terwijl er ineens overal auto's stilstonden op de baan."

Gerelateerd

Charles Leclerc 2026-reglement Grand Prix van Bahrein

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"

Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"

  • 3 uur geleden
Leclerc over keuze voor slicks in de regen: "Het leek best droog te zijn"

Leclerc over keuze voor slicks in de regen: "Het leek best droog te zijn"

  • Gisteren 12:46
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

  • 4 oktober 2026 15:15
  • 25
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli

  • 4 oktober 2026 08:23
  • 16
Wereldse Verstappen pakt eerste pole position sinds Abu Dhabi 2025

Wereldse Verstappen pakt eerste pole position sinds Abu Dhabi 2025

  • 3 oktober 2026 11:02
  • 8
Brown zet vaart achter McLaren-transfer, mogelijk straf voor Russell | GPFans Recap Recap

Brown zet vaart achter McLaren-transfer, mogelijk straf voor Russell | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44

Net binnen

10:19
Van der Garde voorspelt overwinningen Verstappen: 'Kans om díe races te winnen'
08:33
'FIA wil na geblunder snelle oplossing: mogelijk al aanpassing in Singapore'
08:03
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore
06:56
Verstappen waarschuwde FIA maanden geleden al voor softwareglitch: "Heel apart"
5-10
Recap
Brown zet vaart achter McLaren-transfer, mogelijk straf voor Russell | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

Gisteren 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

Gisteren 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x