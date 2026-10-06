Max Verstappen doet dit seizoen niet meer mee om de wereldtitel, maar kan in de slotfase alsnog drie races winnen. Dat stelt analist en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde over de kansen van de Red Bull Racing-coureur. Hij denkt dat de huidige vorm nog wel even doorgetrokken kan worden.

Red Bull heeft de stijgende lijn weer te pakken na recente updates. Hoewel de aansluiting te laat komt voor het kampioenschap, keert het vertrouwen terug. Verstappen doet weer vooraan mee en dat geldt soms ook voor zijn teamgenoot Isack Hadjar. De punten stromen dan ook weer binnen voor de Oostenrijkse renstal. "En het ziet er wel weer goed uit bij Red Bull. Ze hebben een goede auto. Team Spirit is er weer", constateert Van der Garde bij Vandaag Inside.

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Van der Garde ziet kansen op podium

Van der Garde verwacht op het Marina Bay Street Circuit een zware kluif voor de Nederlander. Op de straten van Singapore wist Verstappen nog nooit te winnen, al dicht de analist hem wel podiumkansen toe."Aankomend weekend Singapore, dat is wel weer een typisch stratencircuit. Hij heeft daar nog nooit gewonnen. Ik denk wel dat hij op het podium kan eindigen, maar winnen zal moeilijk worden", legt Van der Garde uit.

Verstappen jaagt op zeges

Giedo van der Garde ziet na Singapore aanzienlijk betere kansen voor Verstappen. De circuits in Austin en Mexico sluiten uitstekend aan bij de Red Bull, net als het Yas Marina Circuit tijdens het slotweekend. "Er komen natuurlijk wel wat races aan", benadrukt Van der Garde. "Austin kan hij winnen. Mexico is een circuit wat heel erg goed ligt. Abu Dhabi is de laatste. Dus als je het mij vraagt, heeft hij wel kans om drie races te kunnen winnen."

Van der Garde over titelkansen

Ondanks het mislopen van het kampioenschap biedt de opwaartse lijn volgens Giedo van der Garde houvast. "Je moet wel eens een keer wereldkampioen worden, want anders is het niet leuk", stelt de analist over de drive van de coureur. Van der Garde kijkt met vertrouwen naar het volgende racejaar: "Als we zo doorgaan, dan maakt hij volgend jaar zeker wel kans."

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