Fernando Alonso keert in 2027 definitief terug naar de Dakar Rally. De Spaanse coureur heeft een mondeling akkoord bereikt om aan de zwaarste rallyraid ter wereld deel te nemen in Saoedi-Arabië.

De Asturische routinier stapt in bij de gespecialiseerde renstal Prodrive. Het Britse autosportbedrijf prepareert een prototype dat technisch gebaseerd is op de winnende Dacia Sandrider van de editie van 2026, maar de wagen zal worden aangekleed in de fabriekskleuren van Aston Martin.

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Alonso combineert rally met Formule 1

Fernando Alonso combineert het offroadproject met zijn bestaande verplichtingen in de autosport. De 45-jarige coureur verlengde op 29 september zijn Formule 1-verbintenis bij Aston Martin tot en met het seizoen 2027, waardoor de link met het rallyproject van Prodrive logisch te verklaren is. Alonso krijgt in de woestijn opnieuw gezelschap van een vertrouwde partner. Voormalig motorwinnaar Marc Coma neemt plaats op de navigatorstoel, nadat het duo al eerder gezamenlijk deelnam aan de edities van 2020 en 2021.

Duo start voorbereiding

Marc Coma en Fernando Alonso hoeven niet lang te wachten op de eerste kilometers in het nieuwe materieel. De fysieke voorbereidingen vangen volgende week al aan met een reeks intensieve testsessies, waarbij het onderstel en de techniek aan de tand worden gevoeld voordat de definitieve carrosserie wordt gemonteerd.

Coma brengt een karrenvracht aan ervaring mee naar het project. De Spaanse navigatiespecialist schreef het zware evenement in het verleden vijf keer op zijn naam op twee wielen, waarmee de formatie direct over ruime woestijnkennis beschikt.