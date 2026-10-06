Mercedes-coureur George Russell incasseert tijdens de aankomende Grand Prix van Singapore een flinke gridstraf vanwege een motorwissel, zo melden diverse toonaangevende media. De Brit zal op het Marina Bay Street Circuit dan ook vanuit het achterveld moeten beginnen aan een loodzware inhaalrace.

De technische problemen staken de kop op tijdens de Grand Prix van Bahrein, die dit seizoen werd afgewerkt op het circuit van Sepang in Maleisië. Russell lag lange tijd op koers voor een podiumplek, maar viel in de vijftigste ronde stil door een mechanisch defect aan zijn krachtbron. Omdat hij daarmee door zijn maximaal toegestane hoeveelheid motoronderdelen voor dit racejaar heen is, levert de verplichte wissel hem automatisch een straf op de startopstelling op. En een gridstraf pak je liever niet op een stratencircuit als Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Russell wacht zware inhaalrace op stratencircuit

Voor Russell betekent de straf dat zijn raceweekend bij voorbaat al ontzettend ingewikkeld wordt. Het Marina Bay Street Circuit staat bekend als een smalle stratengemeenschap waar inhalen traditioneel bijzonder lastig is, waardoor de opgave om naar voren te rijden alleen maar zwaarder wordt. En dat terwijl de Brit vecht voor zijn laatste kansen in de strijd om het kampioenschap.

Daarnaast betreft de Singapore GP een sprintraceweekend binnen de Formula 1. Mercedes kiest ervoor om direct door te pakken en een geplande motor-upgrade versneld te introduceren, waarmee het team opeenvolgende gridstraffen later in het jaar wil voorkomen. Voor Russell betekent dit dat het hele weekend vooral in het teken zal staan van schadebeperking tijdens de zondagse hoofdrace.

Russell ziet titelkansen slinken

Voor Russell komt de gridstraf op een uiterst ongelukkig moment in het kampioenschap. De coureur staat momenteel op de tweede stek in het klassement met 236 punten, maar zag door zijn uitvalbeurt in Sepang het gat naar teamgenoot Andrea Kimi Antonelli groeien naar 84 punten.

Antonelli voert de ranglijst aan met 320 punten, waardoor de mathematische titelkansen van Russell na het drama in Maleisië en de naderende startplek achteraan het veld nagenoeg verkeken zijn. Hoewel Mercedes het constructeurskampioenschap soeverein leidt met 556 punten, rest Russell in Singapore enkel nog een felle jacht naar voren om überhaupt wat WK-punten mee te kunnen pikken.

Gerelateerd