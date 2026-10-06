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Stefano Domenicali, Mohamed Ben Sulayem, FIA, FOM, F1, generic, 2026

F1-kalender op de schop na nieuws van Coulthard: 'We gaan naar Afrika'

Stefano Domenicali, Mohamed Ben Sulayem, FIA, FOM, F1, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
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F1-kalender op de schop na nieuws van Coulthard: 'We gaan naar Afrika'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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De toekomst van de Formule 1-kalender krijgt mogelijk een historische uitbreiding nu een terugkeer naar het Afrikaanse continent nadrukkelijk binnen handbereik ligt. Volgens voormalig coureur David Coulthard laat een officiële aankondiging van een Afrikaanse Grand Prix dan ook niet lang meer op zich wachten.

Het is alweer een hele tijd geleden dat de koningsklasse van de autosport te zien was op Afrikaanse bodem: in 1993 werd er voor het laatst gereden op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika. Met de huidige recordkalender van 24 races per seizoen staat de sportorganisatie echter voor ingewikkelde logistieke keuzes om nieuwe bestemmingen een plekje te geven zonder het maximale aantal raceweekenden te overschrijden.

Coulthard verwacht snel witte rook

Coulthard bracht het nieuws ter sprake tijdens een aflevering van de podcast Up To Speed, die hij samen met journalist Will Buxton presenteert. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar gaf aan duidelijke signalen uit het wereldje te hebben opgevangen over een doorbraak in de gesprekken. "Ik hoor geruchten dat we binnenkort een aankondiging zullen krijgen voor Afrika. Dus, we gaan naar Afrika", vertelt Coulthard in de uitzending.

De Schot keek daarbij ook naar de huidige Europese circuits die strijden om behoud op het mondiale schema. Coulthard wees specifiek op de positie van het Autódromo Internacional do Algarve in Portugal: "Portimao heeft nog een paar jaar een plek op de kalender. Geweldig circuit voor de coureurs. We gingen erheen onder COVID, dus we hadden geen problemen met toeschouwers. We zijn benieuwd hoeveel mensen daar zullen komen."

Domenicali bevestigt vorderingen

F1-topman Stefano Domenicali sprak eerder al over de status van de onderhandelingen met potentiële Afrikaanse organisatoren. Waar Coulthard geen specifieke gastheer noemde, liet de leiding van de sportorganisatie weten dat de contacten concreet zijn. "Ik denk dat ik kan zeggen dat de onderhandelingen in Afrika zeer goed vorderen", verklaart Domenicali over de lopende gesprekken.

Tegelijkertijd benadrukt Domenicali dat de racekalender voor 2027 al volop in beweging is met rentrees van andere circuits, terwijl markten buiten Europa worden geconsolideerd. "Volgend jaar zijn we weer terug in Portugal, weer terug in Turkije, en we hebben andere discussies met landen in Zuid-Amerika; we hebben discussies in het Verre Oosten", schetst de CEO. Desondanks blijft de expansiedrift voorlopig begrensd: "Eén ding kan ik je vertellen, en dat is dat we meer verzoeken hebben voor een tweede race in China en Japan, maar voorlopig willen we bij één race in China blijven, omdat we de markt sterker moeten consolideren voordat we daar over andere opties nadenken."

Hamilton lobbyt al jarenlang voor Afrika

Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zou een bevestiging de vervulling van een gekoesterde wens betekenen. De Britse coureur zet zich al geruime tijd intensief in om het continent weer permanent op de F1-kaart te krijgen en kaart dit stelselmatig aan bij de beleidsbepalers. "De afgelopen zes, misschien zeven jaar, heb ik op de achtergrond gestreden om een Grand Prix te krijgen, zittend met belanghebbenden en de vraag stellend: 'Waarom zijn we niet in Afrika?'", vertelde Hamilton eerder dit seizoen rond de Grand Prix van Australië.

Hamilton koppelt zijn sportieve toekomst zelfs nadrukkelijk aan het realiseren van deze race. De coureur wil simpelweg niet met pensioen gaan voordat hij op het continent heeft geracet: "Ik wil de sport niet verlaten zonder daar een Grand Prix te hebben gehad, zonder daar te hebben mogen racen, dus ik zit ze achterna. Ze stellen bepaalde data vast, ik denk: 'Verdomme, ik zou wel eens te weinig tijd kunnen hebben', dus ik blijf hier nog wel even tot dat gebeurt. Dat zou geweldig zijn, aangezien ik half Afrikaans ben. Er is er één op elk ander continent, waarom niet Afrika? Ik weet dat ze echt hun best doen."

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