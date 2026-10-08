Formule 1-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben donderdagochtend voor de nodige hilariteit gezorgd door de officiële kanalen van Scuderia Ferrari over te nemen. Het rijdersduo van de Italiaanse renstal deelde plotseling een reeks opmerkelijke video's en afbeeldingen via het officiële Instagram-kanaal van het team, wat direct tot grote hilariteit leidde onder de achterban die zich afvroeg wat er precies aan de hand was.

De ludieke actie van de teamgenoten vond plaats in de opbouw naar het raceweekend in Singapore, waar Ferrari zich opmaakt voor de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit. Naast het plaatsen van afwijkende videobeelden en persoonlijke vragen besloten de coureurs ook de profielfoto van het officiële account aan te passen. De actie werd door velen gezien als een luchtige grap om de schijnwerpers op te zoeken voordat het echte werk op het asfalt begint.

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Kaping van teamkanalen

Leclerc en Hamilton zorgden met hun actie voor flink wat reuring op de officiële kanalen van Ferrari. Op het Instagram-account verschenen berichten die totaal niet leken op de strak gecoördineerde content die fans normaal gesproken te zien krijgen vanuit Maranello. Zo werd er onder meer een opmerkelijk bericht geplaatst met het bijschrift "Vinden jullie mijn haar leuk?", vergezeld van beelden die weinig te maken hadden met de gebruikelijke gang van zaken binnen een Formule 1-team.

Daar bleef het echter niet bij, want er verscheen eveneens een videofragment waarin Leclerc aan de haal ging met Hamilton zijn step en er ingebroken werd in het kantoortje van Fred Vasseur. Ook ging het duo live op het kanaal van de Scuderia, terwijl ook het X-account van het Italiaanse team eraan moest geloven. De opvallende berichtenstroom zorgde voor duizenden reacties van volgers, die gekscherend vroegen of de vaste beheerder van het account wellicht ontvoerd was.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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