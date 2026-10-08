Nelson Piquet Jr. kan zich uitstekend vinden in de felle kritiek die Max Verstappen heeft geuit op het huidige technische reglement van de Formule 1. De voormalig coureur deelt de zorgen van de Nederlander rond de complexe aandrijflijnen en het gebruik van actieve aerodynamica, en stelt dat eenvoudiger opgezette wagens de sport juist aantrekkelijker maken.

De discussie rondom de krachtbronnen barstte afgelopen weekend tijdens het raceweekend in Maleisië weer in alle hevigheid los. Meerdere bolides strandden al in de opwarmronde door een hardnekkige fout in de software, waarbij onder meer Lewis Hamilton langs de kant kwam te staan. Verstappen liet na afloop duidelijk van zich horen en haalde hard uit naar het huidige reglement. Volgens hem zou een terugkeer naar simpelere techniek, zoals een traditionele V8, een veel betere weg zijn voor de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Piquet Jr. pleit voor eenvoudiger hybridesysteem

In de podcast Pelas Pistas haakt Nelson Piquet Jr. in op de recente geluiden vanuit het kamp van Max Verstappen. De Braziliaan herinnert zich een interview waarin het onderwerp ter sprake kwam: "Ik zag onlangs een interview met Max, al weet ik niet of het een nieuw interview was of eentje van een paar maanden geleden", steekt Piquet van wal. "Hij zei dat we de motor misschien eenvoudiger kunnen maken, waardoor de auto lichter wordt."

Piquet stelt dat de Formule 1 de hybride technologie niet direct overboord hoeft te gooien, maar dat het systeem wel veel overzichtelijker moet worden ingericht om gevechten op het circuit te stimuleren: "We zouden een batterijmotor kunnen gebruiken, iets dat werkt en tijdens het remmen energie terugwint, maar dan eenvoudiger."

Weg met ingewikkelde aerodynamica

Volgens Nelson Piquet Jr. moet de Formule 1 af van ingewikkelde aerodynamische hulpmiddelen en kan de sport beter kiezen voor een gerichte vermogensboost om inhaalacties uit te lokken. "Je gebruikt die dan bijvoorbeeld als een soort boost om in te halen, in plaats van al die ingewikkelde dingen met vleugels die open en dicht gaan", zo klinkt het. "Je maakt het allemaal eenvoudiger en daardoor krijg je meer actie op de baan, toch?"

De oud-coureur merkt bovendien op dat de huidige generatie bolides ervoor zorgt dat het veld dichter bij elkaar kruipt. Dat sluit aan bij de eerdere woorden van Max Verstappen over de manier waarop de regels het niveau nivelleren. Piquet legt uit: "In dat interview met Max waar ik het over had, zei hij ook dat de manier waarop de auto's nu zijn ervoor zorgt dat het veld wat dichter bij elkaar komt te liggen. Het niveau in de Formule 1 wordt daardoor als het ware iets meer naar beneden genivelleerd. Daarom zie je soms dat de resultaten dichter bij elkaar liggen en dat coureurs dichter bij elkaar zitten."

De limiet van de auto en het tempo van Hadjar

Nelson Piquet Jr. haalt vervolgens nogmaals een citaat van Max Verstappen aan over het gedrag van de wagens: "'Kijk naar hoe de auto nu is en hoe hij zich gedraagt. Die nivelleert het veld een beetje naar beneden.'" Piquet benadrukt dat het hedendaagse materieel een ander stempel drukt op de coureurs: "Je kunt met deze auto's gemakkelijker een bepaalde rondetijd neerzetten. Tot en met vorig jaar was het veel moeilijker om de maximale tijd uit de auto te halen die er daadwerkelijk in zat, begrijp je?"

Als voorbeeld wijst Piquet naar Isack Hadjar, die er bij Red Bull Racing opvallend goed in slaagt om in de buurt van zijn kopman te blijven. "Dus uiteindelijk heeft het misschien helemaal niets met elkaar te maken, maar we zien nu wel dat Hadjar zo dicht bij Max zit", concludeert de Braziliaan. "Dan vraag je je af: komt dat door Hadjar, of komt het doordat de auto zoals die nu is het iets gemakkelijker maakt om dichter bij de limiet van het potentieel van de auto te komen?"