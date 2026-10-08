Mercedes kiest tijdens het raceweekend in Singapore voor een opmerkelijke gesplitste strategie met de W17 om de recente updates grondig tegen het licht te houden. Waar Kimi Antonelli blijft rijden met de vernieuwde onderdelen op zijn bolide, grijpt teamgenoot George Russell juist terug naar de eerdere specificatie van de wagen. De formatie wil op deze manier de exacte werking van het pakket onderzoeken, nadat er tijdens de voorgaande Grand Prix in Maleisië de nodige vraagtekens rezen.

Het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit dient als decor voor deze rechtstreekse vergelijking tussen de beide Mercedessen. Antonelli kwam afgelopen zondag op Sepang nog knap als tweede over de meet achter Max Verstappen, maar voor Russell verliep de slotfase een stuk minder fortuinlijk door motorproblemen, waardoor hij uitviel. Om de data uit de fabriek en de praktijk op het asfalt feilloos naast elkaar te kunnen leggen, zet de leiding beide heren nu dus in op verschillende specificaties.

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Toto Wolff zoekt naar duidelijkheid over W17-updates

Teambaas Toto Wolff legt uit dat de renstal behoefte heeft aan harde bewijzen over de ingeslagen aerodynamische weg. Het bewuste updatepakket kende zijn vuurdoop in Maleisië en gold als de eerste grote stap sinds de Grand Prix van Canada in mei. Het bracht op het asfalt echter niet het gewenste voordeel.

"We hebben verschillende gebieden geïdentificeerd die we verder moeten onderzoeken, maar de Formule 1 biedt geen eenvoudige antwoorden en we hebben meer bewijs nodig voordat we definitieve conclusies kunnen trekken", citeert RacingNews365. De Oostenrijker beschouwt Singapore als een geschikt moment voor deze rechtstreekse confrontatie: "De kenmerken van het circuit zijn heel anders en dat zal ons helpen om een duidelijker beeld te krijgen van waar we staan. Daarom zullen we gedurende het weekend zowel het nieuwste updatepakket als onze eerdere specificatie evalueren, om er zeker van te zijn dat we de juiste ontwikkelingsrichting volledig begrijpen."

Aanpassingen aan sidepods en diffuser

De nieuwste specificatie van de W17 kent een aantal forse aanpassingen ten opzichte van de bolide waarmee het seizoen begon. Zo beschikken de sidepods nu over een recht, naar achteren hellend profiel, waarbij de achterste sectie trapsgewijs afloopt naar de rand van de vloer net voor de achterwielen. Deze vormgeving heeft direct invloed op de hoek van de koelgleuven naast de cockpit. Met het oog op de tropische hitte in Zuidoost-Azië zijn er tevens andere kieuwen op de motorkap gemonteerd en is het bodywork aan de achterzijde een stuk compacter gemaakt. Onder de auto zijn er eveneens de nodige ingrepen gedaan. De vloer is onder handen genomen rondom de vernauwing van de diffuser, wat de opbouw van druk bij de uitstroom beïnvloedt.

Gridstraf George Russell op Marina Bay

Voor George Russell brengt het weekend op Marina Bay hoe dan ook een forse uitdaging met zich mee. Door de opgelopen motorpech in Maleisië heeft het team ingegrepen en de auto voorzien van een compleet verse krachtbron. Het gevolg daarvan is dat de Brit de Grand Prix op zondag verplicht vanuit de achterhoede moet aanvangen. Russell bezet in het wereldkampioenschap momenteel de tweede plaats met 236 punten. Zijn teamgenoot voert het rijdersklassement aan met 320 punten, terwijl de Duitse renstal met 556 punten de leiding in handen heeft bij de constructeurs.

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