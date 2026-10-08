George Russell heeft tijdens de Grand Prix van Maleisië een flinke tik te verwerken gekregen in de strijd om de wereldtitel. Op het Sepang International Circuit leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Brit, totdat een technisch mankement in de slotfase van de race achter de safety car roet in het eten gooide en hij zijn zekere podiumplaats in rook zag opgaan met zijn derde DNF van het seizoen.

Uit nieuw vrijgegeven boordradiofragmenten blijkt hoe groot de paniek was in de cockpit van de Mercedes-coureur op het moment dat het noodlot toesloeg. Door de nulscore ziet de rijder zijn achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli in het kampioenschap oplopen naar 84 punten. De renstal zelf gaat met 556 punten nog altijd fier aan de leiding bij de constructeurs. Russell voelde het onheil al snel aankomen en trok meteen aan de bel bij zijn team toen de meters gevaarlijk uitsloegen. "Controleer de PU. Er voelt iets raar. PU heet. Ik denk dat de PU kapot is", zo luidde het verontruste bericht van de Mercedes-rijder aan het adres van zijn pitmuur.

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Paniek over de boordradio bij George Russell

Zijn race engineer Marcus Dudley bekeek de data op zijn schermen en zag al gauw dat er geen redden meer aan was voor de getroffen motor. "Oké, we moeten de auto stoppen. Stop de auto", klonk het niet veel later resoluut vanuit de pitstraat. De frustratie droop er dan ook vanaf bij de Brit toen hij zijn bolide in de vijftigste ronde definitief moest parkeren. "Argh, verdomme! Argh!", schreeuwde Russell over de radio, beseffend dat een podiumfinish en een karrenvracht aan punten zomaar verloren gingen.

Mercedes baalt van technisch mankement

Bradley Lord, plaatsvervangend teambaas van de Duitse renstal, blikt terug op de pijnlijke uitvalbeurt van zijn coureur. "Het was verwoestend om te zien dat hij moest stoppen zoals hij deed", klinkt het uit de mond van de Mercedes-topman over het verlies van de derde plek. Volgens Lord liet de data van de wagen direct zien dat het helemaal mis was op het circuit. "We zagen toen sensoren die zich misdroegen en het was duidelijk dat we de auto aan de kant moesten zetten en dat er een soort van falen was opgetreden", aldus de adjunct-directeur over de problemen.

Flinke gridstraf wacht Russell in Singapore

George Russell zal de nadelige gevolgen van het motorprobleem ook tijdens het sprintweekend op het Marina Bay Street Circuit in Singapore gaan voelen. Doordat de kapotte krachtbron vervangen moet worden en de coureur daarmee over de toegestane limiet aan onderdelen heengaat, ontkomt hij niet aan een gridstraf voor de hoofdrace op zondag.

De Brit zal de Grand Prix van Singapore daardoor vanaf de achterste startrij moeten aanvangen, wat een loodzware inhaalrace belooft te worden op het smalle stratencircuit. Met nog zeven Grands Prix voor de boeg staat Russell op een puntentotaal van 236 en drie overwinningen, terwijl klassementsleider Antonelli op 320 punten en acht overwinningen staat.

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