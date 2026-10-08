Hartog krijgt Rolex cadeau van coureur waarvan hij het leven redde

Ollie Millroy heeft GT-coureur Loek Hartog woensdag in Amsterdam verrast met een bijzonder Rolex-horloge. De Brit deed dit als dank voor de levensreddende actie van de Nederlander, die hem op 5 september na een zware crash op het Shanghai International Circuit uit een brandende cockpit wist te bevrijden.

De ontmoeting in de Nederlandse hoofdstad vond plaats één dag na de verjaardag van de 23-jarige Hartog. Millroy reisde samen met zijn echtgenote Fern stiekem af vanuit hun woonplaats Dubai om de man op te zoeken aan wie hij zijn leven te danken heeft. Tijdens een gezamenlijke lunch kreeg de Nederlander het exclusieve uurwerk overhandigd.

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Gevaarlijke vlammenzee op Shanghai International Circuit

Het dramatische voorval voltrok zich tijdens de vierde ronde van het Chinese GT-kampioenschap. Ollie Millroy bestuurde op dat moment een Ferrari 296 GT3, die na een zware klap op het asfalt veranderde in een hevige vlammenzee. Loek Hartog reed in dezelfde klasse rond met een Porsche 911 GT3 R en bedacht zich geen moment toen hij het brandende wrak zag staan.

Hartog zette zijn Porsche meteen aan de kant van de baan stil, pakte een brandblusser en trok Millroy ternauwernood uit de brandende bolide. De Brit hield flinke verwondingen over aan de klap: vijf gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en twee gekneusde longen. Na een verblijf op de intensive care in China en verschillende operaties werkt de coureur momenteel thuis verder aan zijn herstel.

Verrassingslunch in Amsterdam

In Amsterdam zagen Ollie Millroy en Loek Hartog elkaar voor het eerst weer sinds die bewuste dag in China. Samen met Fern Millroy en vriend Wiep schoof het tweetal aan voor een lunch. Voor het Britse echtpaar viel de reisdag vanuit Dubai overigens samen met hun vijfjarige huwelijksjubileum.Via sociale media blikt Hartog vol verbazing terug op het onaangekondigde bezoek: "Ollie en ik ontmoetten elkaar onder omstandigheden die geen van ons ooit had kunnen bedenken. Gisteren, één dag na mijn verjaardag, vlogen hij en Fern stiekem van Dubai naar Amsterdam. Ze verrasten me volledig met een lunch en we brachten de middag door met bijpraten over alles wat er sindsdien is gebeurd en, nog belangrijker, praten over wat we hier vanaf nu daadwerkelijk mee kunnen doen."

Aan de lunchtafel werd vervolgens het bijzondere cadeau tevoorschijn gehaald. "Ergens onderweg werden Ollie, Fern, Wiep en ik ook gewoon vrienden", vervolgt Hartog. "En alsof het nog niet genoeg was dat ze er waren, gaven ze me dit. Ik heb nog steeds niet echt de juiste reactie paraat voor iemand die aan de andere kant van een tafel een Rolex aan je overhandigt. Ik hoop dat de eerste foto genoeg zegt. Het is een ongelooflijk bijzonder cadeau dat ik voor altijd zal bewaren en koesteren. Maar waar ik waarschijnlijk het meest dankbaar voor ben, is iets wat je niet echt kunt fotograferen. Op 5 september was Ollie iemand die ik nauwelijks kende. Gisteren zaten we samen in Amsterdam te praten alsof we elkaar al jaren kennen. Het leven is vreemd. In dit geval op een behoorlijk mooie manier."

Gezamenlijke strijd voor betere veiligheid

Voor Ollie Millroy was de reis naar Nederland en het overhandigen van het horloge een logische stap na de reddingsactie. De Brit laat zich dan ook openhartig uit over de woorden van Loek Hartog: "Het was zo leuk om je te komen verrassen, en het was het minste wat we konden doen! Ons verhaal is nog maar net begonnen, maat. We hebben nu de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen twee coureurs elkaar ooit nog onder dezelfde omstandigheden hoeven te ontmoeten. Ik kijk ernaar uit om deze reis aan te gaan met een van mijn beste vrienden."

Het tweetal heeft inmiddels aangekondigd samen op te willen trekken om de veiligheidsprocedures op circuits te verbeteren. Na de crash in Shanghai laaide de discussie op over de medische responsprocedures en het materiaal van de marshals langs het circuit. Millroy en Hartog willen zich dan ook hardmaken om de brandveiligheid binnen de internationale racerij naar een hoger niveau te tillen.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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