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Verstappen and Antonelli before the Italian GP

Antonelli geïrriteerd na inhaalactie Verstappen: "Maar hij deed het gewoon veel beter"

Verstappen and Antonelli before the Italian GP — Foto: © IMAGO

Antonelli geïrriteerd na inhaalactie Verstappen: "Maar hij deed het gewoon veel beter"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Andrea Kimi Antonelli heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het gevecht om de leiding tijdens de Grand Prix van Bahrein. De jonge coureur van Mercedes pakte bij de start meteen de koppositie, maar moest na afloop van een safety car-fase toezien hoe Max Verstappen ervandoor ging met de zege. Hoewel Antonelli baalt van de inhaalactie, is hij tegelijkertijd diep onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zijn bolide onder controle hield.

Het kantelpunt van de race volgde toen het veld de overstap maakte van de regenbanden naar het droogweerubbers. Antonelli reed vooraan bij de herstart op een baan die er nog uiterst link bij lag, maar kreeg Verstappen direct in zijn spiegels. De coureur van Red Bull Racing sloeg in de eerste paar bochten meteen toe en stelde op die manier zijn eerste overwinning van het seizoen veilig.

Frustratie en respect bij Kimi Antonelli

Antonelli steekt in gesprek met de aanwezige media in Maleisië niet onder stoelen of banken dat het verlies van de leiding hem raakte, al zag hij ook dat er sprake was van pure klasse bij zijn rivaal. "Vandaag was een heel goede demonstratie van hoe Max de herstart op slickbanden en de gladde baan aanpakte", legt Antonelli uit. "Hij wist gewoon veel beter hoe hij de auto moest positioneren en had een beter gevoel voor de grip in die eerste twee bochten en haalde me in."

Het moeten afstaan van de eerste positie zorgde destijds voor de nodige irritatie in de cockpit bij de leider in het kampioenschap. "Dat was echt goed, ook al was het niet leuk om ingehaald te worden, ik was er erg geïrriteerd over, het was nog steeds een goede manier om ervan te leren en het in de toekomst te gebruiken", zo klinkt het nuchter uit de mond van Antonelli.

Mercedes-kopman leert van Max Verstappen en Lewis Hamilton

Andrea Kimi Antonelli mocht na de race wel als nummer twee mee naar het podium, waar hij gezelschap kreeg van winnaar Max Verstappen en voormalig Mercedes-kampioen Lewis Hamilton. Voor Antonelli is het gevecht met de routiniers op de grid een belangrijk ijkpunt in zijn jacht op de wereldtitel.

"Het is altijd geweldig om de baan te kunnen delen, in dit geval met Max en Lewis", blikt Antonelli terug op het podium. "Lewis heeft in feite de geschiedenis van de sport geschreven en Max doet hetzelfde. Van mijn kant probeer ik zoveel mogelijk te leren wanneer ik dicht bij hen rijd."

De Italiaan let daarbij nadrukkelijk op de mentale weerbaarheid van de gevestigde orde tijdens lastige momenten in een raceweekend. "Met Lewis hebben we, denk ik, vele, vele keren, vele jaren gezien, dat zelfs als dingen slecht gaan, hij altijd zijn hoofd erbij houdt en zijn best doet om het best mogelijke resultaat te behalen", vertelt Antonelli over de Brit.

Stand in het wereldkampioenschap Formule 1

Andrea Kimi Antonelli wist dankzij zijn tweede plek de voorsprong aan de leiding van de titelstrijd verder te vergroten. Waar stalgenoot George Russell in de slotfase vanaf een podiumplek stilviel door problemen met de motor, schreef de Italiaan achttien belangrijke punten bij. Russell blijft daardoor op de tweede plaats steken met 236 punten. Het gat tussen de twee Mercedes-coureurs is daarmee opgelopen to t 84 punten in het voordeel van Antonelli, die nu op 320 punten staat. Max Verstappen bracht zijn puntentotaal met de zege op 188 stuks en bezet daarmee de zesde plek in de stand bij de coureurs, gelijk met Lando Norris. Lewis Hamilton staat namens Ferrari op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 214 punten.

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