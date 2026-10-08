Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

Het raceweekend in Maleisie zit erop en dat betekent dat de Formule 1 zich deze week alweer gaat opmaken voor het laatste gedeelte van de triple header, namelijk de Grand Prix van Singapore.

Max Verstappen was in Maleisie de gevierde man met de overwinning en staat daardoor met 188 op de zesde plek in het klassement, dat Kimi Antonelli met 320 punten nog altijd leidt. George Russell is nog altijd de nummer twee met 236 punten en Lewis Hamilton staat op de derde plek met 214 punten. Daarachter vindne we Charles Leclerc met 191 punten en ook Lando Norris heeft op P5 188 punten, evenveel als Verstappen.

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Marina Bay Street Circuit

Na de hitte in Maleisie maken de coureurs zich op voor een uitputtingslag op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. De baan van 4,9297 km lang kent 19 bochten en het ronderocor staat op naam van Lewis Hamilton uit 2025, toen hij een 1:33.808 op de klokken wist te zetten.

Tijdschema Grand Prix van Singapore

Aankomende vrijdag 9 oktober gaat het weekend van start met de eerste en enige vrije training die om 10:30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Want om 14:30 uur is het tijd voor de sprintkwalificatie. Zaterdag 10 oktober staat om 11:00 uur wordt de sprintrace dan verreden en om 15:00 uur wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix van Singapore. De race, die start zondag 11 oktober om 14:00 uur.

Vrijdag 9 oktober

10:30 uur Vrije Training 1

14:30 uur Sprintkwalificatie

Zaterdag 10 oktober

11:00 uur Sprintrace

15:00 uur Kwalificatie

Zondag 11 oktober

14:00 uur: Grand Prix van Singapore

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