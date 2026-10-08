FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden tijdens F1-weekend Singapore
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden tijdens F1-weekend SingaporeMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft een Heat Hazard afgegeven voor het aanstaande raceweekend in Singapore. Dit betekent dat er vanwege de extreem hoge temperaturen op het Marina Bay Circuit een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen.
De Formule 1-karavaan is neergestreken in Singapore, waar aanstaande zondag een intensief drieluik bestaande uit Azerbeidzjan, Maleisië en de Zuidoost-Aziatische eilandstaat wordt afgesloten. Het Marina Bay Circuit vormt dit jaar het decor voor een sprintweekend, en daarmee staat de rijders een grote uitdaging te wachten. Naast dat de sessies in de avond onder de kunstverlichting worden verreden en het stratencircuit een ontzettend intensieve en uitdagende layout kent, worden er ook erg hoge temperaturen verwacht. Het hele weekend zal de temperatuur rond de 32 graden Celsius liggen.
FIA geeft Heat Hazard af voor raceweekend Singapore
Om deze reden heeft de FIA zojuist een heat hazard voor het raceweekend afgegeven, wat betekent dat er een aantal protocollen in werking worden gesteld. Zo zijn de teams nu verplicht om een koelsysteem in de cockpit van de auto te installeren. Dit bestaat onder andere uit een pomp die door middel van ruim 50 meter aan buizen koelvloeistof door een speciaal vest van de coureurs pompt. Om het gewicht van dit koelsysteem te compenseren, wordt het minimumgewicht van de auto in de trainingen met twee kilo verhoogd. Voor de kwalificatie en de race wordt dit met vijf kilo verhoogd
Verstappen geen fan van protocol
Waar het koelsysteem verplicht is, mogen de coureurs zelf bepalen of ze ook een koelvest willen dragen. Als een coureur ervoor kiest dit niet te doen, moet er een halve kilo ballast aan de cockpit van de auto worden toegevoegd om het verschil te compenseren. Verstappen heeft zich in het verleden al eens uitgesproken over dit protocol. De viervoudig wereldkampioen is er geen voorstander van. De buizen en bedrading die nodig zijn om het koelsysteem te laten werken, zorgen volgens Verstappen voor ongemak in de cockpit.
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