Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio
Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradioMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen staat erom bekend dat hij zijn emoties tijdens raceweekenden bepaald niet onder stoelen of banken steekt, maar de Limburger blijkt bij lange na niet de grootste scheldbek van het veld te zijn.
Uit een grootschalige data-analyse van teamradio's tussen 2018 en 2026 blijkt dat Verstappen weliswaar hoog scoort op het gebied van krachttermen, maar de koppositie toch echt moet laten aan Pierre Gasly. Canadian Sports Betting onderzocht voor deze rangschikking de officiële communicatie via het Formula Dream F1 Team Radio Archive over meerdere seizoenen, waarbij enkel het jaar 2022 wegens ontbrekende gegevens buiten beschouwing werd gelaten. De onderzoekers brachten gemaskeerde en weggepiepte termen nauwkeurig in kaart en toetsten de uitspraken aan een internationale lijst van veertig scheldwoorden verdeeld over acht talen, onderverdeeld in mild, belediging en zwaar. Coureurs met minstens duizend geregistreerde radioberichten kregen een plek in de eindrangschikking, gemeten naar het aantal scheldwoorden per duizend gesproken woorden.
Gasly aan kop
Gasly pakt in deze statistiek de eerste plaats met een opvallend hoge frequentie. De Fransman kwam in de onderzochte periode tot 1.902 radioberichten waarin maar liefst 163 scheldwoorden werden geteld. In 5,84 procent van zijn berichten gebruikte Gasly minimaal één krachtterm, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,66 vloeken per duizend woorden, waarmee hij alle andere coureurs op de grid achter zich laat.
De tweede positie wordt dan toch wel ingenomen door Verstappen, die in totaal 3.361 berichten en 70.121 woorden liet optekenen. Daarin werden 222 scheldpartijen geregistreerd, goed voor een score van 5,03 procent van zijn zendingen en een gemiddelde van 3,17 krachttermen per duizend woorden. Opvallend is dat Verstappen niet van half werk houdt: 186 van zijn 222 geregistreerde vloeken, oftewel 83,8 procent, vielen in de categorie zware scheldwoorden. Charles Leclerc maakt de top drie compleet met 89 keer vloeken in 2.109 berichten, wat neerkomt op 2,35 scheldwoorden per duizend woorden.
Rust in cockpit
Aan de andere kant van het spectrum vallen juist coureurs op die zich uiterst beheerst presenteren aan hun technici. Esteban Ocon blijkt volgens de cijfers de meest kuise rijder op de startgrid: Ocon noteert slechts 0,63 scheldwoorden per duizend woorden. Ook meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton houdt zijn radioboodschappen opvallend schoon. Hamilton liet in 3.276 onderzochte berichten slechts 44 keer een scheldwoord vallen, wat leidt tot een percentage van 1,28 procent en een gemiddelde van 0,72 per duizend woorden.
Sebastian Vettel, die inmiddels niet meer actief is in de koningsklasse maar wel in de meerjarige meetperiode reed, eindigt met 0,76 scheldwoorden per duizend woorden eveneens zeer laag op de veertiende positie. Carlos Sainz noteert met 44 scheldpartijen in 2.305 berichten een score van 0,92, terwijl Alexander Albon met 0,96 eveneens onder de grens van één krachtterm per duizend woorden blijft.
Middenmoot van schelders
In het middenveld van de vloekstatistiek bezet Sergio Pérez de vierde positie met een gemiddelde van 1,98 per duizend woorden, op de voet gevolgd door Daniel Ricciardo met 1,89. George Russell klokt met 59 scheldwoorden in 2.092 berichten een gemiddelde van 1,50. Daarmee blijft Russell zijn landgenoot Lando Norris voor, die met 70 registraties in 2.289 berichten op een gemiddelde van 1,34 uitkomt. Lance Stroll volgt met 1,26 scheldwoorden per duizend woorden, vlak voor Nico Hülkenberg die op een score van 1,20 staat. Routiniers Valtteri Bottas en Fernando Alonso noteren respectievelijk 1,04 en 1,02 vloeken per duizend woorden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen in vorm, maar waarschuwt voor Mercedes: 'Alleen op Sepang waren ze even niet snel'
- Gisteren 13:13
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Net binnen
Brown zit er warmpjes bij: dit verdiende de McLaren-CEO in 2026
- 52 minuten geleden
Stroll negeert teamorder bij Aston Martin: 'Ik ga er vol gas doorheen'
- 1 uur geleden
Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio
- 3 uur geleden
- 7
VIDEO: 'Iedereen schreeuwt V8 in de F1, mensen zeuren te snel' | GPFans Raceteam
- Vandaag 08:45
Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'
- Vandaag 08:03
Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore
- Vandaag 06:59
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
- 4 oktober
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
- 2 oktober
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 27 september
Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren'
- 20 september