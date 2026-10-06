Presentatrice Sylvana IJsselmuiden heeft in een openhartig gesprek stilgestaan bij haar tienjarige loopbaan binnen de autosportwereld. Daarin bespreekt ze onder meer de vooroordelen die volgens haar heersen rondom vrouwen in de sport.

De presentatrice en schrijfster vertelt tegenover magazine FAMKE uitgebreid over haar vroege passie voor de racerij, de vooroordelen waar zij als vrouw tegenaan liep en haar kijk op de fysieke vereisten van de sport. De fascinatie voor de autosport begon voor IJsselmuiden al op jonge leeftijd in de huiskamer, waar de Formule 1 een vast onderdeel van het weekend vormde. Daarnaast hielp haar eigen sportieve achtergrond haar bij het begrijpen van de topsportmentaliteit. "Vroeger stond F1 bij onze televisie regelmatig aan. Mijn broer en vader keken ernaar en ik keek automatisch mee. Ik had er gelijk zo'n fascinatie voor", legt IJsselmuiden uit. "Ik was eigenlijk wel een stoer meisje. Ik heb vroeger ook op hoog niveau gevoetbald. Ik vind zulke dingen altijd wel tof."

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Pionieren op televisie

IJsselmuiden benadrukt dat het medialandschap er tien jaar geleden heel anders uitzag toen zij begon met het maken van podcasts, video's en artikelen rondom de racerij. Vrouwen waren destijds amper zichtbaar in de Nederlandse autosportjournalistiek. "Dat is ook wel een beetje het stigma. Mijn passie zorgt soms wel voor verrassingen. Ik doe dit werk al tien jaar, in het begin waren er nog helemaal geen vrouwen op de Nederlandse TV die hier publiekelijk over spraken", stelt IJsselmuiden vast.

Dat pionieren bracht volgens de presentatrice de nodige scepsis met zich mee, vooral tijdens optredens in praatprogramma's en live-uitzendingen. "Als ik bij een talkshow aanschuif moet ik mij soms net wat extra bewijzen, omdát ik een vrouw ben. Ik wil natuurlijk niet alle mannen tegen het zere been schoppen, maar ik heb het zelf ervaren. Mensen nemen sneller dingen aan van een man, dan van mij. Op live televisie kun je je dan ook geen fouten permitteren. Maar het is juist leuk dat niet alles gemakkelijk gaat én dat mensen het niet van mij verwachten."

Kansen voor vrouwen

Voor de fotoshoot van de nieuwste editie van het blad week IJsselmuiden uit naar de kartbaan van coureur Tim Coronel en diens broer Tom Coronel. De presentatrice reed in het verleden vaker over circuits met coureurs als Nyck de Vries en de gebroeders Coronel, die zij tot haar goede vrienden rekent. "Natuurlijk ben er trots op. Ik vind de foto's zo gaaf geworden op de kartbaan van Tim en Tom Coronel. Daarbij zijn het ook nog eens goede vrienden van mij", aldus IJsselmuiden.

Kijkend naar de ontwikkelingen op het asfalt ziet IJsselmuiden dat initiatieven zoals de F1 Academy op Zandvoort en de voormalige Formule-W waardevolle deuren openen voor vrouwelijk talent. "In Zandvoort heb je de F1 Academy, dat is voor vrouwen om door te stromen. Ook heb ik weleens een item gemaakt over Formule-W. Dames kunnen ook ontzettend goed racen. Die dames daar rijden alle vaders eruit. Maar wat je niet moet vergeten is dat vrouwen anders gebouwd zijn. Tijdens het racen komt er zo'n G-kracht op je nek. Mannen zijn dus in theorie sterker."

Rol achter microfoon

Zelf heeft IJsselmuiden nooit de intentie gehad om professioneel achter het stuur te kruipen in de racerij. Haar sportieve discipline gebruikt zij liever voor haar huidige mediawerkzaamheden: "Ik hoef in een ver verleden geen autocoureur te zijn. Ik heb zelf gevoetbald en weet hoe gedisciplineerd je voor topsport moet zijn. Dat is ook waarom ik er zo ongelofelijk veel respect voor heb. Ik bewonder het graag, maar laat mij maar lekker presenteren en schrijven over de F1."

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