VIDEO | Hierdoor vielen Verstappen en Hamilton ineens stil in Maleisië | GPFans Special
VIDEO | Hierdoor vielen Verstappen en Hamilton ineens stil in Maleisië | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
Afgelopen weekend wist Max Verstappen zijn eerste zege van het jaar te pakken en tevens de allereerste overwinning voor het debuterende Red Bull Ford Powertrains. Toch begon de race op Sepang met een beschamend momentje voor de FIA. Zo viel de Nederlander, maar ook Lewis Hamilton, de beide Haas-coureurs en de Audi's stil tijdens de formatieronde en dat kwam door softwarefout van de FIA. Wat gebeurde er nu precies met de elektromotor en waarom is dit systeem er überhaupt? In deze GPFans Special duiken we erin.
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