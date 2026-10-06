De aanstaande publicatie van de autobiografie van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zorgt voor grote frictie binnen de gelederen van het Formule 1-team. In het boek beweert Horner dat Dr. Helmut Marko coureur Max Verstappen destijds helemaal niet wilde binnenhalen bij Red Bull, waarna Marko fel van zich afbijt en deze lezing resoluut weerspreekt tegenover de Oostenrijkse krant OE24.

Het boek van Horner draagt de titel Drive en ligt vanaf 22 oktober in de winkels. Daarin beschrijft de voormalige teambaas zijn terugblik op de vroege jaren van het team, waarbij ook de komst van Verstappen ter sprake komt. De lezing die de Brit daarin schetst over de rol van de Oostenrijkse motorsportadviseur heeft echter direct kwaad bloed gezet in de autosportwereld.

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Kritiek op autobiografie

Marko laat er geen misverstand over bestaan wat hij van de lezing van Horner vindt en sluit zich aan bij de kritiek die analist Ralf Schumacher eerder uitte bij Sky. Schumacher noemde de inhoud van het boek eerder "absoluut gelogen". Marko reageert kort maar krachtig op de ontstane situatie: "Ik negeer het zo veel mogelijk. Ralf Schumacher heeft daar heel goed op gereageerd." Volgens Schumacher was Marko in een vroeg stadium juist degene die al contact zocht met de familie. Toen Verstappen pas elfeneenhalf jaar oud was, polste de adviseur vader Jos Verstappen al over een mogelijke stap naar de autosport. De vader van de jonge coureur gaf destijds aan dat het moment veel te vroeg was voor zijn zoon, waarop Marko nuchter zou hebben gereageerd: "Oké, als je niet wilt, dan niet."

Samenwerking in Formule 3

De Oostenrijker benadrukt dat Verstappen op jonge leeftijd buiten het gezichtsveld van het opleidingsteam opereerde tijdens zijn periode in de kartsport. Pas toen Verstappen debuteerde in de Formule 3 kwamen de partijen weer serieus om de tafel te zitten, waarna de ontwikkelingen in een stroomversnelling raakten en de opmaat vormden voor de latere overwinningen in de koningsklasse. De motorsportadviseur blikt nuchter terug op die specifieke fase van de loopbaan van zijn stercoureur: "Het is goed zo gegaan als het gelopen is. Max was toen succesvol in het karten, en daar hadden we geen weet van. Later in de Formule 3 hadden we ons weer benaderd, en daaruit is het ongekende succesverhaal ontstaan."

Strijd in Barcelona

Marko wijst er bovendien op dat de werkelijkheid volgens hem juist compleet haaks staat op het verhaal dat Horner in zijn boek naar voren brengt. Niet Marko, maar juist Horner zou in eerste instantie grote vraagtekens hebben gezet bij de vroege promotie van Verstappen naar de hoofdmacht van Red Bull, omdat hij Verstappen op dat moment simpelweg te jong vond en te weinig ervaring toedichtte. Marko stelt dat hij zich hard heeft moeten maken om Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 in de auto te krijgen: "Ik heb Max in de Formule 1 gehaald en moest me bij de eerste race voor Red Bull in Barcelona (die Verstappen won) verzetten tegen Horner. Hij vond dat Max te jong en te onervaren was."

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