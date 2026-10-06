Max Verstappen en MotoGP-legende Valentino Rossi komen voor het eerst in hun carrière samen in actie tijdens een officieel raceweekend. De twee wereldsterren staan van 16 tot en met 18 oktober aan de start van de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal, waar ze het tegen elkaar gaan opnemen in de Pro-klasse.

Het bijzondere treffen brengt twee absolute legendes uit verschillende takken van de motorsport samen op dezelfde startgrid in gelijkwaardig GT3-materiaal. Verstappen kruipt tijdens de seizoensafsluiter achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen formatie, terwijl Rossi uitkomt in een fabrieks-BMW M4 GT3.

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Verstappen en Rossi treffen elkaar in Pro-klasse

Verstappen stapt tijdens het raceweekend in het Portugese Portimão in de #3 Mercedes-AMG GT3 Evo van Team Verstappen Racing, die operationeel gerund wordt door 2 Seas Motorsport, terwijl Rossi plaatsneemt in de #46 BMW M4 GT3 Evo van Team WRT. Voor Verstappen komt de kans op het juiste moment, omdat vaste coureurs Dani Juncadella en Jules Gounon dat weekend andere verplichtingen hebben in het FIA World Endurance Championship.

De Formule 1-coureur deelt de auto tijdens de drieuursrace met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Bij het Belgische team van Rossi zijn Max Hesse en Dan Harper de vaste teamgenoten. Waar de zevenvoudig MotoGP-kampioen al het hele seizoen te vinden is in het Europese GT-kampioenschap, benut Verstappen het enige vrije weekend tussen twee zogeheten triple-headers om maar liefst zeven achtereenvolgende raceweekenden af te werken.

Verstappen kijkt uit naar ontmoeting met Rossi

Verstappen laat in gesprek met RacingNews365 weten enthousiast te zijn over het aanstaande treffen met het Italiaanse motorsporticoon, al blijft hij met zijn gedachten vooral bij zijn eigen prestaties. "Ja, ik hoop hem te zien. Het is een hele coole gast, dus ik hoop even bij te kletsen", zo reageert de Nederlander op het vooruitzicht om Valentino Rossi te ontmoeten.

Op de baan hoopt Verstappen zijn beroemde concurrent echter nauwelijks tegen het lijf te lopen tijdens de race op zaterdagavond. "Het is leuk, maar ik hoop hem niet in de race te zien, want dat is normaal gesproken een goed teken. Ik hoop eigenlijk niemand te zien en gewoon vooraan te zitten en goed werk af te leveren. Maar je weet het nooit. De grid is supercompetitief, dus ik kijk gewoon uit naar de uitdaging."

Verstappen heeft al ervaring op de Nordschleife

Voor Verstappen is de race in de Algarve overigens niet de allereerste ervaring in een GT3-bolide, want hij kwam eerder dit jaar al in actie op de legendarische Nordschleife tijdens de 24 uur van de Nürburgring. "Het is heel anders dan de Formule 1, maar ik vind het geweldig", zo vertelt de Limburger over het racen in het zwaardere materiaal.

"Ik heb er dit jaar al een eerste kennismaking mee gehad op de Nordschleife, en Portimão is een heel gaaf circuit om te rijden. Dus ik ga er gewoon van genieten en we gaan als team proberen er een goed resultaat uit te slepen." De hoofdrace van de GT World Challenge Europe Endurance Cup gaat zaterdag 17 oktober om 17:00 uur lokale tijd van start.

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