Verstappen treft Valentino Rossi in Portimão voor uniek GT3-gevecht
Verstappen treft Valentino Rossi in Portimão voor uniek GT3-gevechtMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen en MotoGP-legende Valentino Rossi komen voor het eerst in hun carrière samen in actie tijdens een officieel raceweekend. De twee wereldsterren staan van 16 tot en met 18 oktober aan de start van de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal, waar ze het tegen elkaar gaan opnemen in de Pro-klasse.
Het bijzondere treffen brengt twee absolute legendes uit verschillende takken van de motorsport samen op dezelfde startgrid in gelijkwaardig GT3-materiaal. Verstappen kruipt tijdens de seizoensafsluiter achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen formatie, terwijl Rossi uitkomt in een fabrieks-BMW M4 GT3.
Verstappen en Rossi treffen elkaar in Pro-klasse
Verstappen stapt tijdens het raceweekend in het Portugese Portimão in de #3 Mercedes-AMG GT3 Evo van Team Verstappen Racing, die operationeel gerund wordt door 2 Seas Motorsport, terwijl Rossi plaatsneemt in de #46 BMW M4 GT3 Evo van Team WRT. Voor Verstappen komt de kans op het juiste moment, omdat vaste coureurs Dani Juncadella en Jules Gounon dat weekend andere verplichtingen hebben in het FIA World Endurance Championship.
De Formule 1-coureur deelt de auto tijdens de drieuursrace met Chris Lulham en Ben Barnicoat. Bij het Belgische team van Rossi zijn Max Hesse en Dan Harper de vaste teamgenoten. Waar de zevenvoudig MotoGP-kampioen al het hele seizoen te vinden is in het Europese GT-kampioenschap, benut Verstappen het enige vrije weekend tussen twee zogeheten triple-headers om maar liefst zeven achtereenvolgende raceweekenden af te werken.
Verstappen kijkt uit naar ontmoeting met Rossi
Verstappen laat in gesprek met RacingNews365 weten enthousiast te zijn over het aanstaande treffen met het Italiaanse motorsporticoon, al blijft hij met zijn gedachten vooral bij zijn eigen prestaties. "Ja, ik hoop hem te zien. Het is een hele coole gast, dus ik hoop even bij te kletsen", zo reageert de Nederlander op het vooruitzicht om Valentino Rossi te ontmoeten.
Op de baan hoopt Verstappen zijn beroemde concurrent echter nauwelijks tegen het lijf te lopen tijdens de race op zaterdagavond. "Het is leuk, maar ik hoop hem niet in de race te zien, want dat is normaal gesproken een goed teken. Ik hoop eigenlijk niemand te zien en gewoon vooraan te zitten en goed werk af te leveren. Maar je weet het nooit. De grid is supercompetitief, dus ik kijk gewoon uit naar de uitdaging."
Verstappen heeft al ervaring op de Nordschleife
Voor Verstappen is de race in de Algarve overigens niet de allereerste ervaring in een GT3-bolide, want hij kwam eerder dit jaar al in actie op de legendarische Nordschleife tijdens de 24 uur van de Nürburgring. "Het is heel anders dan de Formule 1, maar ik vind het geweldig", zo vertelt de Limburger over het racen in het zwaardere materiaal.
"Ik heb er dit jaar al een eerste kennismaking mee gehad op de Nordschleife, en Portimão is een heel gaaf circuit om te rijden. Dus ik ga er gewoon van genieten en we gaan als team proberen er een goed resultaat uit te slepen." De hoofdrace van de GT World Challenge Europe Endurance Cup gaat zaterdag 17 oktober om 17:00 uur lokale tijd van start.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen in vorm, maar waarschuwt voor Mercedes: 'Alleen op Sepang waren ze even niet snel'
- 3 uur geleden
Verstappen wint bizarre F1 GP van Bahrein nadat halve veld stilviel door softwarefout
- 4 oktober 2026 12:20
- 15
Bizar tafereel in Maleisië: halve F1-veld valt stil met hetzelfde probleem op kletsnat circuit
- 4 oktober 2026 09:49
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water
Net binnen
Mercedes overweegt drastische test in Singapore na mislukte F1-upgrade
- 12 minuten geleden
Verstappen treft Valentino Rossi in Portimão voor uniek GT3-gevecht
- 42 minuten geleden
Marko slaat terug naar Horner over Verstappen: "Ik moest me verzetten"
- 1 uur geleden
Red Bull snoert critici de mond met eigen motor: "Ze hebben goede mensen"
- 1 uur geleden
'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'
- 2 uur geleden
- 1
F1-kalender op de schop na nieuws van Coulthard: 'We gaan naar Afrika'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
- 4 oktober
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september
Red Bull Racing incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein in Maleisië
- 2 oktober
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 27 september