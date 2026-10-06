Mercedes overweegt komend weekend tijdens de Grand Prix van Singapore een directe vergelijkingstest uit te voeren tussen het nieuwste upgradepakket en de oude specificatie van de W17-bolide. De renstal kende afgelopen weekend op het Sepang International Circuit in Maleisië een dramatische race, waarin een grote aerodynamische update averechts uitpakte.

Waar de computersimulaties en de windtunnel vooraf een tijdwinst van drie tienden per ronde hadden berekend, leverde de auto op het asfalt juist een achterstand van drie tot vijf tienden per ronde in ten opzichte van de rivalen. Om vast te stellen of de nieuwste aerodynamica fundamenteel faalt of dat de problemen puur door de extreme omstandigheden in Maleisië werden veroorzaakt, overweegt het team nu om beide configuraties naast elkaar te testen, zo meldt The Race.

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Kopzorgen in Brackley

Teambaas Toto Wolff sprak na de wedstrijd zonder aarzeling van het slechtste weekend van het seizoen voor de Duitse renstal. De ingrijpende revisie van de W17 bevatte zeven grote modificaties, waaronder herziene sidepods, een aangepaste motorkap en een geheel vernieuwde vloer, maar in plaats van de verwachte stap voorwaarts vertoonde de auto juist een zorgwekkend gebrek aan balans. Wolff staat voor een raadsel omdat de winst in snelle bochten ten koste ging van de tractie in langzame secties, terwijl de auto op de rechte stukken fors afgeremd werd door overtollige luchtweerstand. In de fabriek in Brackley vinden deze week intensieve technische analyses plaats om te beslissen of de onderdelen richting Singapore van de bolide moeten worden geschroefd. Het stratencircuit vormt een sprint-evenement met slechts één enkele vrije training van zestig minuten op vrijdag, wat het verzamelen van data en het wisselen van specificaties onder de parc fermé-regels een riskante operatie maakt.

Oud asfalt

Coureur Kimi Antonelli, die ondanks de technische tegenslagen als tweede over de finish kwam achter Red Bull-rijder Max Verstappen, tast eveneens in het duister over het werkelijke potentieel van het pakket. "Dat is de vraag die we moeten beantwoorden, want we weten niet echt of het ons sneller of slechter heeft gemaakt", aldus Antonelli over de introductie van de nieuwe onderdelen. De Italiaan vermoedt dat de structuur van het circuit de bolide parten speelde. "Het is eerlijk om te zeggen dat we dit seizoen, telkens wanneer we op echt oud asfalt reden, moeite hebben gehad. In Zandvoort was McLaren bijvoorbeeld veel sneller dan wij, vooral op het oudere asfalt. Dus ik denk dat het misschien gewoon een kwestie is dat het asfalt erg oud is en dat het voor de banden erg, erg zwaar is, en misschien hebben we gewoon moeite op dit soort asfalt."

Slot van seizoen

De situatie in het veld werd afgelopen weekend nog ingewikkelder omdat formaties zonder aanpassingen juist progressie boekten, terwijl andere renstallen met updates eveneens terugvielen. Bradley Lord benadrukt dat een foute inschatting verstrekkende gevolgen kan hebben voor het slot van het seizoen: "Er zijn veel dingen uit te zoeken. We hebben gezien dat sommige teams zonder upgrades dit weekend vooruitgang hebben geboekt. Andere geüpgradede teams hebben vooruitgang geboekt, terwijl teams met upgrades minder goed hebben gepresteerd dan we hadden verwacht. We zijn niet de enigen met vragen om te beantwoorden na dit weekend. Maar we moeten zeker uitzoeken wat waaraan te wijten is en begrijpen of dat enige implicaties heeft voor hoe we Singapore en de resterende zes races daarna ingaan."

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