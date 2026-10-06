Alonso luidt noodklok over F1-technologie: 'Het loopt uit de hand'
Alonso luidt noodklok over F1-technologie: 'Het loopt uit de hand'Maak ons je Google-favoriet
Fernando Alonso heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de doorgeslagen technologische complexiteit in de hedendaagse Formule 1. Volgens de Spanjaard is de sport met alle geavanceerde software en vergaande automatisering op een punt aanbeland waarop een duidelijke grens is bereikt.
De coureur van Aston Martin merkt dat de enorme afhankelijkheid van allerlei geavanceerde boordsystemen steeds vaker leidt tot onbegrijpelijke problemen op het asfalt. In gesprek met het Spaanse medium SoyMotor.com haalt de tweevoudig wereldkampioen dan ook stevig uit naar de koers die de koningsklasse momenteel vaart. Dat die koers voor problemen kan zorgen, werd afgelopen weekend in Maleisië nog maar eens pijnlijk zichtbaar.
Alonso hekelt doorgeslagen verfijning
Alonso windt er geen doekjes om en maakt duidelijk dat het besturen en beheren van de huidige generatie bolides simpelweg te ingewikkeld is geworden. "We hebben een zodanig niveau van verfijning en complicatie bereikt dat het ons uit de handen glipt", zo legt Alonso de vinger op de zere plek. "De technologie speelt ons soms kwade grappen."
De routinier wijst daarbij vooral naar de enorme hoeveelheid processen die tegenwoordig volledig buiten de coureur om worden geregeld in de cockpit. Doordat de renstallen tegenwoordig zo zwaar leunen op complexe programmering, duiken er op de baan storingen op die vroeger simpelweg ondenkbaar waren. "Alle auto's hebben zo'n complex management en bepaalde zaken zijn door de software zo geautomatiseerd dat dit soort dingen gebeuren", aldus de Spanjaard.
Alonso trekt vergelijking met sciencefiction
Alonso ziet de almaar groeiende invloed van kunstmatige intelligentie en complexe computersystemen met grote bezorgdheid aan. Hij maakt daarbij zelfs een opmerkelijke vergelijking met de bekende film 2001: A Space Odyssey, waarin een autonoom ruimteschip zich uiteindelijk tegen de eigen bemanning keert."Ik denk dat de technologie de macht overneemt omdat we te veel hebben overgelaten aan software, hardware, kunstmatige intelligentie en al dat soort verhalen", zo verklaart Alonso nader. "Dit wordt een beetje zoals 2001: A Space Odyssey. Er komt een moment waarop het schip zelf tegen je zegt: 'Nee, nu ga je niet racen', 'Nu ga je niet uitzenden' of 'Nu wil ik niet dat je verdergaat'."
Alonso roept Formule 1 op tot bezinning
De tweevoudig kampioen benadrukt daarnaast dat de huidige situatie op de baan simpelweg niet meer uit te leggen valt aan de fans en toeschouwers langs de zijlijn. Tijdens de Grand Prix van Bahrein, verreden op het circuit van Sepang in Maleisië, zorgden diverse elektronische haperingen immers opnieuw voor uiterst curieuze taferelen binnen het veld."Afgezien van het spektakel en het beeld van auto's die midden op de baan stilvallen, sommigen geparkeerd, anderen die niet konden accelereren terwijl de rest wel werkte; afgezien van dat alles denk ik dat er een moment komt waarop we hierover moeten nadenken", zo besluit Alonso zijn duidelijke betoog.
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