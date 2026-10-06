Max Verstappen heeft afgelopen zondag op het Sepang International Circuit in Maleisië zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De coureur van Red Bull Racing kwam als winnaar over de streep in een raceweekend waarin de emoties hoog opliepen, mede door de aanwezigheid van zijn vader Jos Verstappen langs de pitmuur.

De triomf betekende de 72e Grand Prix-zege uit de loopbaan van Verstappen en leverde tevens het allereerste succes op voor de nieuwe Red Bull-Ford Powertrains-krachtbron. Na afloop van de race hield de oud-coureur het aan de pitmuur niet droog, waarna zijn zoon tijdens het persmoment uitgebreid stilstond bij de betekenis van dat moment voor hun familie.

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Jarenlange hechte samenwerking

Verstappen legt uit dat het succes niet los kan worden gezien van het gezamenlijke traject dat hij met zijn vader heeft afgelegd. "We zijn er allemaal enorm bij betrokken", stelt de coureur over de toewijding binnen zijn gezin. "Mijn relatie met mijn vader is natuurlijk zo dat we elkaar door en door begrijpen na al die jaren waarin we samen naar ons doel in de Formula 1 hebben toegewerkt." Hoewel de voormalig Formule 1-coureur tegenwoordig niet meer bij ieder raceweekend in de paddock te vinden is, blijft zijn rol achter de schermen onveranderd groot. De Limburger fungeert als vast klankbord zodra hij arriveert op het circuit. "Hij is er op de achtergrond nog steeds bij", verklaart Verstappen. "Hij komt niet naar elke race, maar als hij er wel is, praten we veel over alles. Hij weet alles."

Ommekeer na start

Voor Jos Verstappen en zijn zoon bracht de openingsfase van het kampioenschap flinke frustraties met zich mee, vooral omdat de wegligging van de bolide lange tijd te wensen overliet. De ommekeer volgde nadat een ingrijpend aerodynamisch pakket werd geïntroduceerd in Bakoe, waardoor het team de aansluiting met de top herstelde. Verstappen erkent dat die moeilijke periode niet alleen in de cockpit voelbaar was, maar ook zwaar viel voor de mensen om hem heen. "Ook voor hem was het begin van het seizoen niet leuk om te zien, net zoals het voor mij in de auto niet fijn was om te rijden. Maar om dan te zien hoe het team vooruitgang heeft geboekt, nooit is gestopt met werken, de auto heeft aangepakt en echt heeft geprobeerd de problemen op te lossen om vervolgens dit neer te zetten: dat is geweldig."

Harmonie binnen team

Verstappen wijst naast de steun van zijn familie ook op de sfeer binnen de renstal, die na het harde ontwikkelingswerk uitstekend is. "Ook met de betrokken mensen is de sfeer binnen het team eerlijk gezegd heel goed. Iedereen zit op dezelfde lijn en we begrijpen elkaar heel goed." De Red Bull-rijder besluit over de stemming binnen de formatie: "Het is heel plezierig werken binnen het team en daarom denk ik ook dat iedereen ontzettend blij is dat we eindelijk zo'n resultaat hebben neergezet."

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