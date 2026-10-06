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Kelly Piquet

Kelly Piquet deelt grote wens in Parijs: 'Meer tijd met het gezin'

Kelly Piquet — Foto: © IMAGO
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Kelly Piquet deelt grote wens in Parijs: 'Meer tijd met het gezin'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Tijdens de slotdagen van de Paris Fashion Week heeft Kelly Piquet zich openhartig uitgelaten over haar persoonlijke prioriteiten en het gezinsleven met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Het 37-jarige Braziliaanse model was in de Franse hoofdstad te vinden voor verschillende modeshows en werkzaamheden op de catwalk, terwijl haar partner aan de andere kant van de wereld op het circuit te bewonderen was. Gevraagd naar haar grootste verlangen op dit moment, liet Piquet er geen twijfel over bestaan wat voor haar nu echt telt. De goedgevulde internationale racekalender en haar eigen werkzaamheden in de modewereld vragen immers om een strakke planning binnen het huishouden in Monaco. Piquet combineert haar modellenwerk en online aanwezigheid al geruime tijd met de zorg voor twee jonge kinderen. Het vinden van rust en qualitytime met haar naasten staat momenteel dan ook met stip bovenaan haar prioriteitenlijst.

Vakanties

Kelly Piquet werd in de straten van Parijs opgewacht na het verlaten van een gebouw, waar een interviewer van het kanaal Paris Wishlist haar vroeg naar wat er momenteel bovenaan haar verlanglijstje staat. "Kelly, alstublieft, één vraag", klonk het verzoek op straat met de vraag wat haar grootste wens is. In eerste instantie reageerde het model met een lach op de vraag: "Meer vakanties!"

Wens voor gezin

Toch sloeg de toon bij Piquet al snel om naar een serieuze noot over haar dagelijkse bestaan met haar partner en kinderen. "Ik maak maar een grapje. Meer tijd met het gezin", zo gaf de Braziliaanse toe over haar oprechte wens. Die uitspraak sluit naadloos aan bij de realiteit van het topsportleven, waarin Jos Verstappen vrijwel ieder weekend de wereld over reist en het thuisfront in het vorstendom achterblijft.

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