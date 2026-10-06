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Marko, socials

Marko helder over software-soap Maleisië: 'Een blamage, ronduit beschamend'

Marko, socials — Foto: © IMAGO

Marko helder over software-soap Maleisië: 'Een blamage, ronduit beschamend'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Helmut Marko heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de technische problemen die afgelopen zondag tot een enorme vertraging leidden tijdens de Grand Prix van Maleisië. Hoewel het stilvallen van diverse bolides door een softwarefout en de langdurige regenonderbreking voor flink wat ergernis zorgden bij de Oostenrijker, overheerst uiteindelijk de trots over de historische overwinning van Max Verstappen met de nieuwe krachtbron van de renstal.

Het raceweekend op het Sepang International Circuit, dat vanwege onrust in het Midden-Oosten dienstdeed als vervangende locatie voor Bahrein, kende een uitermate chaotisch begin. Door zware regenval en te veel staand water op het asfalt moest de start worden uitgesteld, waarna een storing in de systemen van de autosportbond voor nog meer oponthoud zorgde toen verschillende wagens tijdens de formatieronde plotseling stilvielen.

Blamage op Sepang

Marko bekeek de enerverende middag op afstand en stak zijn ongezouten mening over het falen van de techniek bij OE24 niet onder stoelen of banken. "Dat een high-end product als de Formule 1 stilgelegd wordt door een softwareprobleem, is ronduit beschamend", stelt Marko direct vast. "Anderzijds helpt deze blamage om opnieuw na te denken. De terugkeer naar de V8-motor met turbo in 2030 is voor zover ik weet een vaststaand feit."

Ronduit saai

De voormalig adviseur van de renstal volgde de gebeurtenissen overigens natuurlijk niet vanuit de pitbox op het circuit, maar keek gewoon thuis vanaf de bank mee. "Heel ontspannen vanaf de bank, als een normale Formule 1-consument", vertelt hij daarover. "De extra schermen die ik had laten installeren, heb ik na de eerste Grand Prix alweer weggehaald. Het beeld dat ik op televisie zie, volstaat me inmiddels, al was het wachten door de lange regenonderbreking ronduit saai."

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