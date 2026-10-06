Singapore nu al drama voor Russell, Marko slaat hard terug naar 'liegende' Horner | GPFans Recap
Singapore nu al drama voor Russell, Marko slaat hard terug naar 'liegende' Horner | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Na de bijzondere F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië, is het nu race week voor Singapore! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
De Grand Prix van Bahrein in Maleisië zit erop en terwijl er natuurlijk valt er nog een hoop na te bespreken over de veelbewogen race van afgelopen weekend, zoals met de rare softwareproblemen aan het begin van de race. Daarnaast wordt er natuurlijk ook alweer met een schuin oog gekeken naar de volgende race, die aankomend weekend alweer op het programma staat in Singapore. Dat belooft voor George Russell echter een hels karwei te worden.
'FIA wil na geblunder snelle oplossing: mogelijk al aanpassing in Singapore'
De FIA zit nog altijd met de softwareproblemen van in Maleisië in haar maag en gaat op korte termijn in gesprek met de teams en coureurs om een herhaling te voorkomen. Volgens The Telegraph zijn er bronnen die zelfs wijzen op een wijziging die al komend weekend in Singapore van kracht zou kunnen worden. Lees hier het hele artikel over de afwegingen bij de FIA.
'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'
Mercedes-coureur George Russell incasseert tijdens de aankomende Grand Prix van Singapore een flinke gridstraf vanwege een motorwissel, zo melden diverse toonaangevende media. De Brit zal op het Marina Bay Street Circuit dan ook vanuit het achterveld moeten beginnen aan een loodzware inhaalrace. Lees hier het hele artikel over de gridstraf voor George Russell.
Marko slaat terug naar Horner over Verstappen: "Ik moest me verzetten"
De aanstaande publicatie van de autobiografie van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zorgt voor grote frictie binnen de gelederen van het Formule 1-team. In het boek beweert Horner dat Dr. Helmut Marko coureur Max Verstappen destijds helemaal niet wilde binnenhalen bij Red Bull, waarna Marko fel van zich afbijt en deze lezing resoluut weerspreekt tegenover de Oostenrijkse krant OE24. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko.
Verstappen treft Valentino Rossi in Portimão voor uniek GT3-gevecht
Max Verstappen en MotoGP-legende Valentino Rossi komen voor het eerst in hun carrière samen in actie tijdens een officieel raceweekend. De twee wereldsterren staan van 16 tot en met 18 oktober aan de start van de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal, waar ze het tegen elkaar gaan opnemen in de Pro-klasse. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die het tegen Valentino Rossi op gaat nemen.
Mercedes overweegt drastische test in Singapore na mislukte F1-upgrade
Mercedes overweegt komend weekend tijdens de Grand Prix van Singapore een directe vergelijkingstest uit te voeren tussen het nieuwste upgradepakket en de oude specificatie van de W17-bolide. De renstal kende afgelopen weekend op het Sepang International Circuit in Maleisië een dramatische race, waarin een grote aerodynamische update averechts uitpakte. Lees hier het hele artikel over de bijzondere situatie bij Mercedes.
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