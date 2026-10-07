VIDEO: 'Iedereen schreeuwt V8 in de F1, mensen zeuren te snel' | GPFans Raceteam
VIDEO: 'Iedereen schreeuwt V8 in de F1, mensen zeuren te snel' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan.
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