Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'
Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-commentator Rob van Gameren heeft in het Race Café keihard uitgehaald naar de organisatie van de Formule 1 over de gang van zaken rondom de Grand Prix van Maleisië. De presentator noemt het hele weekend een blamage, waarbij vooral het meeslepen van onbruikbare regenbanden en het gebrek aan respect voor de tijd van de fans hem tegen de borst stuiten.
Tijdens het raceweekend op het Sepang International Circuit zorgde hevige regenval voor een chaotisch verloop op de baan, terwijl de zogeheten full wets uiteindelijk niet werden ingezet vanwege de extreme hoeveelheid spray. Van Gameren stoort zich er dan ook mateloos aan dat de sport enerzijds inzet op duurzaamheid, maar tegelijkertijd tonnen aan ongebruikt rubber de wereld over blijft vliegen.
Onbruikbare banden
Hij steekt zijn ergernis over het logistieke beleid van de bandenleverancier en de wedstrijdleiding niet onder stoelen of banken. De commentator wijst er fijntjes op dat de zwaarste regenbanden in de praktijk volkomen overbodig zijn geworden zodra er serieuze neerslag valt. "Waarom nemen zij nog full wets mee? Als ze het over het milieu en dit soort dingen hebben, waarom nemen zij nog vliegtuigen met die banden mee? Die banden worden nooit meer gebruikt. Als ze gebruikt worden, gaan ze namelijk niet rijden, want dan is het te veel spray. Laat die dingen alsjeblieft thuis", stelt Van Gameren duidelijk.
Grote frustratie
De vertragingen en de besluiteloosheid werden met lede ogen aangezien en hij besloot de uitzending van de race op een gegeven moment zelfs volledig stop te zetten. De commentator vindt dat de organisatie geen enkel benul heeft van wat er van de toeschouwers gevraagd wordt. "Ik was helemaal klaar met die Formule 1 gisteren, dus ik heb het allemaal overgeslagen", verklaart Van Gameren over de lange onderbrekingen op zondagochtend. "Ten eerste zit ik drieënhalf uur van mijn tijd te verdoen op zondagochtend. Wat ze zeiden: voor mensen op de tribune is het kloten, maar je zit thuis ook maar wat voor je uit te kijken. Ze denken echt dat je geen klote te doen hebt, die gasten", besluit Van Gameren.
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