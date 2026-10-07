close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB
Rob van Gameren

Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'

Rob van Gameren — Foto: © Ziggo Sport

Van Gameren hekelt beslissingen Formule 1: 'Alsof mensen geen klote te doen hebben'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Formule 1-commentator Rob van Gameren heeft in het Race Café keihard uitgehaald naar de organisatie van de Formule 1 over de gang van zaken rondom de Grand Prix van Maleisië. De presentator noemt het hele weekend een blamage, waarbij vooral het meeslepen van onbruikbare regenbanden en het gebrek aan respect voor de tijd van de fans hem tegen de borst stuiten.

Tijdens het raceweekend op het Sepang International Circuit zorgde hevige regenval voor een chaotisch verloop op de baan, terwijl de zogeheten full wets uiteindelijk niet werden ingezet vanwege de extreme hoeveelheid spray. Van Gameren stoort zich er dan ook mateloos aan dat de sport enerzijds inzet op duurzaamheid, maar tegelijkertijd tonnen aan ongebruikt rubber de wereld over blijft vliegen.

Onbruikbare banden

Hij steekt zijn ergernis over het logistieke beleid van de bandenleverancier en de wedstrijdleiding niet onder stoelen of banken. De commentator wijst er fijntjes op dat de zwaarste regenbanden in de praktijk volkomen overbodig zijn geworden zodra er serieuze neerslag valt. "Waarom nemen zij nog full wets mee? Als ze het over het milieu en dit soort dingen hebben, waarom nemen zij nog vliegtuigen met die banden mee? Die banden worden nooit meer gebruikt. Als ze gebruikt worden, gaan ze namelijk niet rijden, want dan is het te veel spray. Laat die dingen alsjeblieft thuis", stelt Van Gameren duidelijk.

Grote frustratie

De vertragingen en de besluiteloosheid werden met lede ogen aangezien en hij besloot de uitzending van de race op een gegeven moment zelfs volledig stop te zetten. De commentator vindt dat de organisatie geen enkel benul heeft van wat er van de toeschouwers gevraagd wordt. "Ik was helemaal klaar met die Formule 1 gisteren, dus ik heb het allemaal overgeslagen", verklaart Van Gameren over de lange onderbrekingen op zondagochtend. "Ten eerste zit ik drieënhalf uur van mijn tijd te verdoen op zondagochtend. Wat ze zeiden: voor mensen op de tribune is het kloten, maar je zit thuis ook maar wat voor je uit te kijken. Ze denken echt dat je geen klote te doen hebt, die gasten", besluit Van Gameren.

Gerelateerd

Grand Prix van Bahrein Ziggo Sport

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

  • 4 oktober 2026 15:15
  • 25
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli

  • 4 oktober 2026 08:23
  • 16
Wereldse Verstappen pakt eerste pole position sinds Abu Dhabi 2025

Wereldse Verstappen pakt eerste pole position sinds Abu Dhabi 2025

  • 3 oktober 2026 11:02
  • 8
Marko helder over software-soap Maleisië: 'Een blamage, ronduit beschamend'

Marko helder over software-soap Maleisië: 'Een blamage, ronduit beschamend'

  • Gisteren 19:10
Lawson verrast na duel met Verstappen: 'Niet verwacht met Max te kunnen vechten'

Lawson verrast na duel met Verstappen: 'Niet verwacht met Max te kunnen vechten'

  • Gisteren 12:31
  • 1
Leclerc luidt noodklok over F1-reglementen na chaotische Grand Prix van Bahrein

Leclerc luidt noodklok over F1-reglementen na chaotische Grand Prix van Bahrein

  • Gisteren 09:35

Net binnen

08:45
Video
VIDEO: 'Iedereen schreeuwt V8 in de F1, mensen zeuren te snel' | GPFans Raceteam
06:59
Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore
6-10
Recap
Singapore nu al drama voor Russell, Marko slaat hard terug naar 'liegende' Horner | GPFans Recap
6-10
IJsselmuiden openhartig over Formule 1-rol: 'Moet mij extra bewijzen'
6-10
Video
VIDEO | Hierdoor vielen Verstappen en Hamilton ineens stil in Maleisië | GPFans Special
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

5 oktober 2026 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

5 oktober 2026 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x