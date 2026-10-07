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Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek

Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek — Foto: © IMAGO

Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft zijn zinnen gezet op zijn allereerste overwinning op het Marina Bay Street Circuit tijdens de Grand Prix van Singapore op zondag 11 oktober, zo onthult Helmut Marko.

Na zijn recente triomf in Maleisië gelooft Verstappen dat een overwinning op het stratencircuit haalbaar is, zo vertelt Marko. De Oostenrijkse topadviseur legt tegenover oe24 uit dat de eerdere tegenvallende prestaties van de renstal dit jaar te wijten waren aan het chassis en niet aan de nieuwe krachtbron. Het succes op het Sepang International Circuit betekende de eerste overwinning van het seizoen voor Red Bull met de eigen krachtbron. Marko zocht na de race meteen contact met zijn voormalige pupil om hem te feliciteren met de behaalde zege, waarbij de Limburger direct zijn doelen voor het aankomende raceweekend in Azië kenbaar maakte.

Kansen in Singapore

Voor Verstappen is Singapore op dit moment het enige circuit op de actuele kalender waar hij nog nooit de Grand Prix wist te winnen. Marko legt uit waar de eerdere knelpunten vandaan kwamen en hoe de kansen er nu voor staan: "Het lag aan het chassis dat het niet al eerder gelukt is. Max gaf aan dat hij het voor mogelijk houdt om eindelijk in Singapore te winnen. Dat is immers de enige overwinning die hem nog ontbreekt." Marko reageerde vlak na de finish in Sepang per snel richting de Nederlander. "Ik heb hem een bericht gestuurd en hem gefeliciteerd. Hij bedankte me en zei dat hij zich al verheugt op Singapore", zo verklaart de Oostenrijker over het contact in aanloop naar de zeventiende seizoensronde.

Lof voor Antonelli

Tijdens het weekend in Maleisië kreeg Max Verstappen te maken met flinke tegenstand van Mercedes-rijder Kimi Antonelli, die bij de start direct van voren meedeed. Marko blikt terug op de verrichtingen op de baan: "Maleisië heeft laten zien waartoe Max in staat is. Het begon met een sterke training op vrijdag, waarop Red Bull geleidelijk kon voortbouwen. Dat Antonelli in de race met de sterke start weerstand bood, was verfrissend - net als de agressieve rijstijl, waarmee hij mij steeds weer weet te imponeren."

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