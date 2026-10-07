Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"
Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"Maak ons je Google-favoriet
Liam Lawson heeft een opmerkelijke en humoristische anekdote gedeeld over het traditionele rijdersdiner aan het einde van het seizoen 2024 in Abu Dhabi. De coureurs hadden destijds een grap bedacht om George Russell op een speciaal vrijgehouden plek direct naast rivaal Max Verstappen te laten plaatsnemen. De Mercedes-rijder weigerde dat echter resoluut, pakte zijn stoel fysiek op en verplaatste deze naar het andere uiteinde van de zaal om aan te schuiven bij Lewis Hamilton.
De actie van Russell volgde na felle frictie op de baan en verhitte verbale botsingen tussen Verstappen en Russell tijdens het raceweekend in Qatar eerder dat jaar. De overige aanwezige coureurs zagen het etentje in Abu Dhabi daarom als het perfecte moment om de spanningen op een ludieke manier op te zoeken. Lawson en Yuki Tsunoda arriveerden als eersten aan de grote tafel en besloten het plan actief in gang te zetten.
Gereserveerde plek
In een openhartig gesprek in de Pit Stop-podcast legt Liam Lawson uit hoe het plan vorm kreeg toen het restaurant langzaam volstroomde. "Oké, ik zal het vertellen, dan kunnen we daarna beslissen of we het erin laten zitten, want dit is echt geweldig grappig", vertelt de Nieuw-Zeelander. "We kwamen aan bij die grote tafel; Yuki Tsunoda en ik waren er samen. Terwijl de tafel vol begon te raken, zat die kant van de tafel nagenoeg vol. Tegenover mij zat Max Verstappen en aan dat uiteinde waren nog zo'n drie stoelen vrij aan de linkerkant. George Russell was er op dat moment nog niet. Wij dachten meteen: dit is perfect. Iedereen die voor hen binnenkwam zeiden we: ga aan die kant van de tafel zitten. We dachten: we bewaren deze plek voor George, recht naast Max." Toen Russell het etablissement betrad, zagen de aanwezige coureurs hun kans schoon om de Brit te confronteren met de voor hem bedachte plek. De reactie van de Mercedes-coureur bleek echter een stuk koeler en resoluter dan de initiatiefnemers vooraf hadden ingeschat.
Verplaatste stoel
Volgens Lawson liet Verstappen zich direct horen zodra George Russell de zaal binnenstapte: "George arriveerde en we riepen allemaal: hey! En Max riep: 'Hier, we hebben een stoel voor je bewaard.' George pakte daarop gewoon de stoel op en liep naar het complete andere uiteinde van de tafel. Daar ging hij aan de andere kant van de tafel bij Lewis Hamilton zitten."De ijzige stilte waarmee Russell zijn verhuizing voltooide, zorgde aan de andere kant van de tafel juist voor grote hilariteit. Desgevraagd bevestigt Lawson dat Russell er tijdens de actie geen enkel woord aan vuilmaakte: "Zei hij iets? Helemaal niets. We dachten dat het grappig zou worden. Dat was het niet, althans niet voor hem. Voor ons was het echt fantastisch."
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