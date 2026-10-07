close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
9 reacties

Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Liam Lawson heeft een opmerkelijke en humoristische anekdote gedeeld over het traditionele rijdersdiner aan het einde van het seizoen 2024 in Abu Dhabi. De coureurs hadden destijds een grap bedacht om George Russell op een speciaal vrijgehouden plek direct naast rivaal Max Verstappen te laten plaatsnemen. De Mercedes-rijder weigerde dat echter resoluut, pakte zijn stoel fysiek op en verplaatste deze naar het andere uiteinde van de zaal om aan te schuiven bij Lewis Hamilton.

De actie van Russell volgde na felle frictie op de baan en verhitte verbale botsingen tussen Verstappen en Russell tijdens het raceweekend in Qatar eerder dat jaar. De overige aanwezige coureurs zagen het etentje in Abu Dhabi daarom als het perfecte moment om de spanningen op een ludieke manier op te zoeken. Lawson en Yuki Tsunoda arriveerden als eersten aan de grote tafel en besloten het plan actief in gang te zetten.

Gereserveerde plek

In een openhartig gesprek in de Pit Stop-podcast legt Liam Lawson uit hoe het plan vorm kreeg toen het restaurant langzaam volstroomde. "Oké, ik zal het vertellen, dan kunnen we daarna beslissen of we het erin laten zitten, want dit is echt geweldig grappig", vertelt de Nieuw-Zeelander. "We kwamen aan bij die grote tafel; Yuki Tsunoda en ik waren er samen. Terwijl de tafel vol begon te raken, zat die kant van de tafel nagenoeg vol. Tegenover mij zat Max Verstappen en aan dat uiteinde waren nog zo'n drie stoelen vrij aan de linkerkant. George Russell was er op dat moment nog niet. Wij dachten meteen: dit is perfect. Iedereen die voor hen binnenkwam zeiden we: ga aan die kant van de tafel zitten. We dachten: we bewaren deze plek voor George, recht naast Max." Toen Russell het etablissement betrad, zagen de aanwezige coureurs hun kans schoon om de Brit te confronteren met de voor hem bedachte plek. De reactie van de Mercedes-coureur bleek echter een stuk koeler en resoluter dan de initiatiefnemers vooraf hadden ingeschat.

Verplaatste stoel

Volgens Lawson liet Verstappen zich direct horen zodra George Russell de zaal binnenstapte: "George arriveerde en we riepen allemaal: hey! En Max riep: 'Hier, we hebben een stoel voor je bewaard.' George pakte daarop gewoon de stoel op en liep naar het complete andere uiteinde van de tafel. Daar ging hij aan de andere kant van de tafel bij Lewis Hamilton zitten."De ijzige stilte waarmee Russell zijn verhuizing voltooide, zorgde aan de andere kant van de tafel juist voor grote hilariteit. Desgevraagd bevestigt Lawson dat Russell er tijdens de actie geen enkel woord aan vuilmaakte: "Zei hij iets? Helemaal niets. We dachten dat het grappig zou worden. Dat was het niet, althans niet voor hem. Voor ons was het echt fantastisch."

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio

Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio

  • Vandaag 09:46
  • 9
Mercedes test oude wagen in Singapore na dramatisch weekend in Maleisië

Mercedes test oude wagen in Singapore na dramatisch weekend in Maleisië

  • 1 uur geleden
Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"

Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"

  • 2 uur geleden
Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

Marko wijst naar Red Bull-chassis en gelooft in eerste zege Verstappen in Singapore

  • Vandaag 06:59
  • 3
Kelly Piquet deelt grote wens in Parijs: 'Meer tijd met het gezin'

Kelly Piquet deelt grote wens in Parijs: 'Meer tijd met het gezin'

  • Gisteren 17:33
  • 5
'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'

'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'

  • Gisteren 14:14
  • 10

Net binnen

15:15
Mercedes test oude wagen in Singapore na dramatisch weekend in Maleisië
14:09
Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"
11:59
Brown zit er warmpjes bij: dit verdiende de McLaren-CEO in 2026
10:52
Stroll negeert teamorder bij Aston Martin: 'Ik ga er vol gas doorheen'
09:46
Verstappen opvallend niet de meest scheldende coureur op de boardradio
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

5 oktober 2026 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

5 oktober 2026 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x