Brown zit er warmpjes bij: dit verdiende de McLaren-CEO in 2026
Brown zit er warmpjes bij: dit verdiende de McLaren-CEO in 2026Maak ons je Google-favoriet
McLaren Racing CEO Zak Brown heeft over het afgelopen boekjaar een astronomisch bedrag van 107,9 miljoen dollar opgestreken.
Dat onthult Joe Pompliano na het doorlezen van de financiële stukken. De directiebeloning van de Amerikaanse topman kende daarmee een forse stijging ten opzichte van de 49 miljoen dollar die hij het jaar ervoor wist binnen te halen. Deze financiële impuls weerspiegelt de zakelijke ommekeer van het raceteam, dat in enkele jaren tijd is getransformeerd van een verlieslatende renstal op de rand van de afgrond naar een commercieel bolwerk in de Formula 1.
Bonus
De totale vergoeding van de directeur bestond uit een vast basissalaris van 10,8 miljoen dollar en een uitbetaling van 97,1 miljoen dollar via een langetermijnincentiveplan. Deze bonusregeling werd met name aangejaagd door de uitkoop van minderheidsaandeelhouders in 2025 en de gigantische waardestijging van de onderneming. Brown, die zijn verbintenis als hoogste leidinggevende van de renstal heeft verlengd tot en met het seizoen 2030, geldt met deze inkomsten als een van de bestbetaalde niet-coureurs in de geschiedenis van de mondiale autosport.
Forse salarissprong
In de officiële jaarrekening, gerapporteerd in Britse ponden, ontving Zak Brown een basissalaris van 8,215 miljoen pond, aangevuld met 73,682 miljoen pond aan incentives. In het voorgaande jaar lag het basissalaris van de bestuurder nog op 6,126 miljoen pond en bedroegen de variabele bonussen 31,077 miljoen pond. De totale verdiensten van de topman stegen zodoende op jaarbasis van circa 37,2 miljoen pond naar net geen 82 miljoen pond.
Andere situatie
De enorme uitkering staat in schril contrast met de situatie waarin Brown de renstal jaren geleden aantrof. Minder dan tien jaar geleden kampte het team met een acuut gebrek aan sponsors, liepen de verliezen per raceweekend in de tientallen miljoenen en moesten honderden werknemers worden ontslagen. Om liquiditeit vrij te maken zag de formatie zich destijds zelfs genoodzaakt om historische racewagens van de hand te doen en het iconische hoofdkantoor in Woking te verkopen voor 237 miljoen dollar via een zogeheten sale-and-leasebackconstructie van twintig jaar. Een grote ommekeer voor het team, dus.
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