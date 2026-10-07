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Lance Stroll heeft afgelopen zondag tijdens de Grand Prix op het Sepang International Circuit openlijk geweigerd om een instructie van zijn engineer op te volgen. De Canadees kreeg vanuit de pitmuur het duidelijke bevel om gas terug te nemen in een snelle bocht, maar weigerde resoluut en liet over de boordradio zijn felle frustratie blijken over de huidige gang van zaken in de auto.

Het moment deed zich voor in de 41e ronde van de race, waarin Stroll op de veertiende positie reed achter Esteban Ocon. Waar coureurs in de Formule 1 onder de huidige technische voorschriften regelmatig moeten liften om batterijcapaciteit te sparen voor de rechte stukken, weigerde de coureur van Aston Martin daar nog langer aan mee te werken.

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Batterij opladen

Race-engineer Gary Gannon meldde zich halverwege de Grand Prix over de radio om zijn coureur tot rust te manen in de snelle sectie van de baan. Gannon gaf Stroll daarbij een directe opdracht mee om de snelheid vroegtijdig te verminderen: "Ga er scherp op met gas terug in bocht 12." De engineer doelde daarmee op een behoudendere aanpak om energie te verzamelen voor de acceleratie op het rechte stuk.

Woede over boordradio

Stroll dacht er echter niet over om zijn tempo te laten dicteren door het energiemanagement en trapte het pedaal juist stevig in. "Nee, ik ga er vol gas doorheen. Fuck deze shit", beet de coureur Gannon toe. De Canadees weigerde elke concessie te doen aan zijn aanvallende rijstijl in bocht 12, waarna de engineer de situatie probeerde te sussen met tactische informatie vanaf de pitmuur: "Energie als je het nodig hebt. We denken dat Esteban Ocon binnenkort binnenkomt."

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