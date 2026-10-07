Voormalig teambaas Christian Horner heeft in 2025 een gigantisch compensatiepakket van in totaal 86.017.000 pond (ruim 86 miljoen euro) meegekregen na zijn gedwongen afscheid bij het Formule 1-team van Red Bull. Dat blijkt uit de officiële jaarrekeningen van Red Bull Technology Ltd, die zijn gedeponeerd bij het Britse handelsregister Companies House.

De Britse topman werd in juli 2025 na een dienstverband van maar liefst twee decennia ontheven uit zijn functie, waarna de renstal een omvangrijke financiële regeling met hem trof. Uit de officiële documenten valt op te maken dat de hoogstbetaalde bestuurder van de onderneming een ontslagvergoeding ontving van 66,988 miljoen pond onder de noemer vergoeding voor functieverlies. Dit bedrag werd verder aangevuld met 9,029 miljoen pond aan reguliere beloning en basissalaris over het gewerkte deel van 2025, plus nog eens 10 miljoen pond aan bijdragen voor pensioenregelingen. De gigantische uitbetaling vond plaats in een periode waarin de operationele leiding over de formatie in handen kwam van Laurent Mekies. Horner stond sinds 2005 aan het roer bij het team en wist in die succesvolle periode acht wereldtitels bij de coureurs en zes constructeurskampioenschappen in de wacht te slepen.

Artikel gaat verder onder video

Financiële afwikkeling

Horner reageert zelf bijzonder nuchter op de enorme afkoopsom die met zijn vertrek gemoeid was. In zijn verklaring laat de 52-jarige Brit weten dat de omvang van het bedrag juist aantoont dat hem geen blaam treft rondom de interne strubbelingen: "Het toont ook aan dat je niets verkeerd hebt gedaan. Ze willen je simpelweg niet meer hebben." Horner wijst er tevens op dat een dergelijke uitkoop een duidelijke betekenis heeft voor de dynamiek binnen de renstal: "Als iemand bereid is zoveel geld te betalen om jou er niet bij te hebben... En ik denk dat als je twaalf maanden later naar dat team kijkt, het zijn mojo, zijn aanwezigheid en zijn uitstraling is kwijtgeraakt."

Sterke omzetgroei

Red Bull Technology Ltd wist de flinke kostenpost van de managementwissel overigens uitstekend op te vangen dankzij solide bedrijfsresultaten over hetzelfde boekjaar. De totale groepsomzet steeg in 2025 namelijk naar 523.501.000 pond, wat neerkomt op een groei van 6,5 procent ten opzichte van de 491.714.000 pond die in 2024 werd genoteerd. De nettowinst na belastingen van de overkoepelende technologietak kwam uiteindelijk uit op 18.213.000 pond, tegenover 13.810.000 pond in het voorgaande jaar. Dankzij deze toename in de inkomsten behield de Britse onderneming een gezonde financiële positie, ondanks het uitkeren van de miljoenenvergoeding.

Gerelateerd