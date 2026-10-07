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Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?'

Horner ontkent geruchten over Ferrari-stap na ophef: 'Puur beleefdheid'

Brundle belt Horner na Ferrari-geruchten: 'Wat Christian zei?' — Foto: © IMAGO

Horner ontkent geruchten over Ferrari-stap na ophef: 'Puur beleefdheid'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Christian Horner ontkent met klem dat hij aast op de positie van teambaas bij Scuderia Ferrari, zo weet Martin Brundle te melden.

De geruchtenmolen kwam op volle toeren tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan, nadat Horner liet optekenen dat Ferrari de enige renstal is waarvoor hij een rol zonder aandelenbezit zou accepteren. De opmerkingen zorgden voor stevige onrust in de paddock en leidden tot speculaties over een op handen zijnd vertrek van Vasseur. Ferrari reageerde daarop direct met een officiële mediabriefing waarin het management het volledige vertrouwen in de zittende teambaas herbevestigde.

Direct contact

Brundle zocht na de aanhoudende verhalen persoonlijk contact met Christian Horner om opheldering te vragen over de situatie. Tijdens de live-uitzending van Sky Sports F1 rondom de Grand Prix van Maleisië deelde de analist de reactie die hij van zijn landgenoot ontving. Volgens Brundle liggen de aannames dat Horner op de stoel van Fred Vasseur aast ver van de werkelijkheid. "Hij zei tegen mij: 'Ik was gewoon beleefd en respectvol over Ferrari in een interview, en vervolgens ging het een compleet eigen leven leiden'", verklaart Brundle over het telefoongesprek. De voormalig coureur schetst daarbij de enorme druk die heerst rondom leidinggevende functies bij het Italiaanse team. "Coureur of teambaas zijn bij Ferrari is tegelijkertijd de beste en de slechtste baan in de Formule 1. De drukcurve tussen een held of een nul zijn is soms loodrecht; het ene moment ben je geweldig en het volgende moment bak je er niks van. Daar moet je je weg in zien te vinden."

Rust en stabiliteit

Brundle roept de leiding van de Scuderia op om de rust te bewaren en vast te houden aan Fred Vasseur, die sinds 2023 aan het roer staat en het team dit seizoen naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap loodst. Het voortdurend doorvoeren van personele wissels aan de top werkt volgens de analist averechts in een sport die om langdurige opbouw vraagt. "Het heeft totaal geen zin om telkens sleutelpersoneel te blijven vervangen, dat zie je ook in het voetbal", stelt Brundle resoluut. "De rol van een teambaas is de afgelopen jaren bovendien ingrijpend veranderd. Ze moeten nu vooral kalm blijven en elkaar intern blijven steunen."

Pikante rivaliteit

Brundle plaatst tevens grote vraagtekens bij hoe een samenwerking tussen Christian Horner en Lewis Hamilton er in de praktijk uit zou zien, gezien de verhitte titelstrijd die zij in 2021 uitvochten. Hamilton verdedigt dit seizoen de kleuren van de Italiaanse renstal, terwijl Horner als adviseur verbonden is aan participatiemaatschappij Oakley Capital en geen actieve rol binnen de sport bekleedt. "Kun je je überhaupt voorstellen dat Lewis en Christian samenwerken na alles wat er in 2021 is gebeurd? Dat zou een uiterst interessante dynamiek opleveren."

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