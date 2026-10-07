Mercedes kiest komend weekend tijdens de Grand Prix van Singapore voor een opvallende technische aanpak om de recente problemen met de bolide te doorgronden. Teambaas Toto Wolff bevestigt in een vooruitblik van de renstal dat het team zowel de nieuwste update als de voorgaande specificatie van de wagen gaat inzetten om de teleurstellende prestaties uit Maleisië grondig te analyseren.

Tijdens het afgelopen raceweekend op Sepang leverden de meegenomen vernieuwingen immers niet het gewenste voordeel op, maar zorgden ze juist voor een merkbare disbalans en tijdverlies. Bovendien wacht George Russell een zware inhaalrace op het stratencircuit, aangezien hij door een eerdere motorstoring een gridstraf moet incasseren voor de hoofdrace op zondag.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking op baan

Wolff legt uit dat de renstal flink aan de bak heeft gemoeten na het tegenvallende optreden in Sepang. "Maleisië was duidelijk een heel moeilijk weekend voor ons. We hebben de dagen daarna hard gewerkt om te begrijpen waarom onze prestaties niet waren waar ze hadden moeten zijn", vertelt Wolff. Het team wil dan ook geen overhaaste conclusies trekken en gebruikt de vrije trainingen op het stratencircuit voor een directe vergelijking tussen de onderdelen. "We hebben verschillende gebieden geïdentificeerd die we verder moeten onderzoeken, maar de Formule 1 biedt geen simpele antwoorden en we hebben meer bewijs nodig voordat we definitieve conclusies kunnen trekken."

Volgens Wolff biedt de lay-out van het stratencircuit juist een uitstekende gelegenheid om data te verzamelen die op Sepang ontbrak. "Singapore biedt ons direct de kans om dat werk voort te zetten. De karakteristieken van het circuit zijn heel anders en dat zal ons helpen een duidelijker beeld te krijgen van waar we staan. Daarom zullen we gedurende het weekend zowel het nieuwste updatepakket als onze vorige specificatie evalueren, om er zeker van te zijn dat we de te volgen ontwikkelingsrichting volledig begrijpen."

Gridstraf voor Russell

Voor Russell brengt de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap een flinke extra hindernis met zich mee. De Brit viel afgelopen weekend uit door een mechanisch defect aan zijn krachtbron, waardoor Mercedes genoodzaakt is om een vijfde motor in te zetten en hij zondag vanaf de achterste startrij moet vertrekken. "George staat voor de extra uitdaging van een gridstraf voor de krachtbron, wat betekent dat hij zondag achteraan de grid moet starten na de motorstoring in Maleisië. Dat is bijzonder frustrerend, gezien de manier waarop hij vorig weekend reed en het resultaat waarvoor hij had verdiend te vechten", verklaart Wolff over de situatie van zijn coureur. "Helaas horen deze dingen bij de sport en onze focus ligt er nu op om hem de best mogelijke auto en kansen te geven om zich een weg terug door het veld te vechten."

Gerelateerd