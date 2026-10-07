Max Verstappen reist met het nodige vertrouwen af naar het Marina Bay Street Circuit voor de Grand Prix van Singapore, nadat hij afgelopen zondag op Sepang in Maleisië zijn eerste seizoenszege wist te boeken. Die overwinning betekende bovendien het allereerste succes voor Red Bull Racing als officiële motorfabrikant.

De Nederlandse coureur hoopt die stijgende lijn direct door te trekken tijdens het zestiende raceweekend van het jaar, al waakt hij tegelijkertijd voor te hooggespannen verwachtingen op het uitdagende stratencircuit. De race in Singapore vormt het sluitstuk van een loodzware triple header en staat te boek als het laatste sprintraceweekend van de jaargang. Hoewel het team met de nodige mechanische updates en vloeraanpassingen naar Zuidoost-Azië afreist, tempert Verstappen het optimisme door te wijzen op de specifieke karakteristieken van het circuit waar hij zojuist wist te zegevieren.

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Mijlpaal in Maleisië

Verstappen blikt in de officiële teamvooruitblik met veel voldoening terug op het succes van afgelopen weekend, dat voor een flinke ontlading zorgde binnen de renstal: "Het was een ongelooflijk gevoel om te winnen in Maleisië en een enorm trots moment voor het team, aangezien het onze eerste overwinning was als motorfabrikant. Het voelde alsof het er lang aankwam en een speciale prestatie voor iedereen." Tegelijkertijd plaatst de Limburger direct een nuchtere kanttekening bij de behaalde overwinning. Het circuit van Sepang vroeg om specifieke eigenschappen die de bolide uitstekend lagen, waardoor het resultaat niet automatisch garanties biedt voor de komende stratenrace. "We proberen de auto bij elke race te blijven verbeteren en hopelijk kunnen we deze goede vorm voortzetten in Singapore, de laatste race van deze triple header. Ik denk dat de overwinning behoorlijk baanspecifiek was, dus we zullen moeten zien hoe het dit weekend gaat", aldus Verstappen.

Uitdagingen Marina Bay

Voor Verstappen vormt de lay-out van het Marina Bay Street Circuit traditioneel een flinke fysieke beproeving. De vele langzame hoeken en het hobbelige asfalt eisen het uiterste van zowel mens als machine, al zorgt het tijdstip voor enige verlichting: "Ik geniet van deze baan als stratencircuit, en het heeft veel bochten en is behoorlijk hobbelig. De hitte is duidelijk een factor, maar we racen deze keer tenminste 's nachts. Verstappen heeft op het circuit in Zuidoost-Azië bovendien nog iets recht te zetten. Marina Bay geldt momenteel als de enige baan op de huidige kalender waar hij nog nooit op de hoogste trede van het podium heeft gestaan. Die statistiek zorgt bij de Nederlander voor extra motivatie om de zegereeks voort te zetten: "Singapore is een race die ik nog niet eerder heb gewonnen, dus het voelt als onafgemaakt werk op dit circuit."

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