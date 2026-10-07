De Formule 1 maakt zich op voor een zwaar en onvoorspelbaar raceweekend tijdens de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit, met mogelijke regenbuien.

De coureurs krijgen te maken met tropische temperaturen die schommelen tussen de 31 en 33 graden Celsius, gecombineerd met een zeer hoge luchtvochtigheid die voor extreem drukkende omstandigheden zorgt. De combinatie van deze extreme hitte en het uitblijven van afkoeling vormt een zware fysieke uitdaging voor de coureurs in de cockpit. Daarnaast hangt er gedurende het gehele raceweekend een aanzienlijke dreiging van (onweers)buien boven de stadstaat, wat volgens Weeronline voor flinke strategische complicaties en chaos kan zorgen op de baan.

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Zware omstandigheden

Tijdens de eerste sessies op vrijdag en zaterdag blijft het kwik steken rond de 31 tot 33 graden Celsius. De extreem hoge luchtvochtigheid versterkt het broeikaseffect in de straten van Singapore, wat het fysiek tot een van de zwaarste beproevingen op de kalender maakt. In de namiddaguren van zowel vrijdag als zaterdag is er kans op lichte buien en onweer, al neemt de kans op neerslag richting de avondsessies onder het kunstlicht geleidelijk af.

Onvoorspelbare racedag

Voor de hoofdrace op zondag schetsen de meteorologen een wisselvalliger beeld. Met name in de middaguren is de kans op intense, tropische onweersbuien aanzienlijk groot. Hoewel deze buienactiviteit vlak voor de start van de avondrace kan afnemen, houden de renstallen serieus rekening met een deels natte start of een langzaam opdrogend baanoppervlak.

Softwarematige aanpassingen

Mocht de regen op zondag daadwerkelijk vallen, dan krijgt het veld direct te maken met een recente technische ingreep van de internationale autosportfederatie FIA. Naar aanleiding van de chaotische startprocedure onder natte omstandigheden in Maleisië is er een verplichte software-update doorgevoerd voor de motorafstellingen. Deze gecorrigeerde standaardtijd-software wordt direct in de praktijk getest zodra de baan nat is.

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