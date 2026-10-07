close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB
singapore, start, f1, russell

Weerbericht Grand Prix van Singapore: extreme hitte en tropische onweersbuien dreigen

singapore, start, f1, russell — Foto: © IMAGO

Weerbericht Grand Prix van Singapore: extreme hitte en tropische onweersbuien dreigen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De Formule 1 maakt zich op voor een zwaar en onvoorspelbaar raceweekend tijdens de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit, met mogelijke regenbuien.

De coureurs krijgen te maken met tropische temperaturen die schommelen tussen de 31 en 33 graden Celsius, gecombineerd met een zeer hoge luchtvochtigheid die voor extreem drukkende omstandigheden zorgt. De combinatie van deze extreme hitte en het uitblijven van afkoeling vormt een zware fysieke uitdaging voor de coureurs in de cockpit. Daarnaast hangt er gedurende het gehele raceweekend een aanzienlijke dreiging van (onweers)buien boven de stadstaat, wat volgens Weeronline voor flinke strategische complicaties en chaos kan zorgen op de baan.

Zware omstandigheden

Tijdens de eerste sessies op vrijdag en zaterdag blijft het kwik steken rond de 31 tot 33 graden Celsius. De extreem hoge luchtvochtigheid versterkt het broeikaseffect in de straten van Singapore, wat het fysiek tot een van de zwaarste beproevingen op de kalender maakt. In de namiddaguren van zowel vrijdag als zaterdag is er kans op lichte buien en onweer, al neemt de kans op neerslag richting de avondsessies onder het kunstlicht geleidelijk af.

Onvoorspelbare racedag

Voor de hoofdrace op zondag schetsen de meteorologen een wisselvalliger beeld. Met name in de middaguren is de kans op intense, tropische onweersbuien aanzienlijk groot. Hoewel deze buienactiviteit vlak voor de start van de avondrace kan afnemen, houden de renstallen serieus rekening met een deels natte start of een langzaam opdrogend baanoppervlak.

Softwarematige aanpassingen

Mocht de regen op zondag daadwerkelijk vallen, dan krijgt het veld direct te maken met een recente technische ingreep van de internationale autosportfederatie FIA. Naar aanleiding van de chaotische startprocedure onder natte omstandigheden in Maleisië is er een verplichte software-update doorgevoerd voor de motorafstellingen. Deze gecorrigeerde standaardtijd-software wordt direct in de praktijk getest zodra de baan nat is.

Gerelateerd

Grand Prix van Singapore

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Tijdschema persconferenties GP Singapore bekend: Norris en Alonso schuiven aan

Tijdschema persconferenties GP Singapore bekend: Norris en Alonso schuiven aan

  • 40 minuten geleden
Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"

Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"

  • Vandaag 14:09
'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'

'George Russell krijgt gridstraf in Singapore'

  • Gisteren 14:14
  • 10
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

  • Gisteren 08:03
  • 8
Russell wacht mogelijk straf in Singapore na problemen in Sepang

Russell wacht mogelijk straf in Singapore na problemen in Sepang

  • 5 oktober 2026 16:32
  • 3
Weersverwachting GP Singapore: extreme hitte en onweersbuien

Weersverwachting GP Singapore: extreme hitte en onweersbuien

  • 5 oktober 2026 15:59

Net binnen

18:35
Tijdschema persconferenties GP Singapore bekend: Norris en Alonso schuiven aan
17:29
Horner ontkent geruchten over Ferrari-stap na ophef: 'Puur beleefdheid'
15:15
Mercedes test oude wagen in Singapore na dramatisch weekend in Maleisië
14:09
Verstappen met veel vertrouwen naar Singapore: "Ongelofelijk gevoel"
13:05
Lawson vertelt gierend over Russell/Verstappen-moment tijdens etentje: "Geweldig grappig"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten" GT World Challenge in Barcelona

Vermeulen trots na tweede Sprint Cup-overwinning in drie races: "Enorm genoten"

5 oktober 2026 20:57
Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van podiumverlies seizoensfinale, maar is positief over progressie Verstappen Racing

5 oktober 2026 19:38 1
Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

4 oktober 2026 13:36
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

3 oktober 2026 17:24
Ontdek het op Google Play
x