Max Verstappen reist met Red Bull Racing af naar het Marina Bay Street Circuit voor de Grand Prix van Singapore met een wel heel opvallende statistiek op zak. De Nederlander wist in zijn loopbaan op vrijwel ieder circuit te zegevieren, maar Singapore is de enige baan op de huidige kalender waar hij nog nooit op de hoogste trede van het podium heeft gestaan.

Hoewel Verstappen afgelopen zondag op het circuit van Sepang zijn eerste zege van het seizoen boekte en inmiddels 163 punten heeft verzameld, vormt de Aziatische stratenrace historisch gezien het meest complexe terrein voor zowel de Limburger als zijn team. In negen eerdere bezoeken aan het bochtige stratencircuit wist Verstappen bovendien nog nooit pole position te veroveren. Met vier podiumplekken, waarvan drie tweede plaatsen, toonde hij meermaals zijn snelheid tussen de betonnen muren, maar de overwinning ontbreekt nog altijd op zijn erelijst. Zowel technische complicaties, strategische tegenvallers als pure pech speelden Verstappen door de jaren heen parten tijdens de nachtrace in de Aziatische stadstaat.

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Vroege pechjaren

Max Verstappen beleefde in 2015 zijn vuurdoop op Marina Bay in dienst van Toro Rosso, waar hij na een hapering bij de start met een ronde achterstand aan de wedstrijd begon en via diverse herstarts knap opklom naar de achtste plek. Een jaar later kende Verstappen bij zijn eerste Singapore-optreden voor de hoofdmacht van Red Bull opnieuw een valse start door een zwaar koppelingsprobleem, waardoor hij vast kwam te zitten in het middenveld en genoegen moest nemen met de zesde positie. In 2017 leek de uitgangspositie optimaal vanaf de tweede startplek, maar eindigde de race al na enkele honderden meters door een zware startcrash met de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.

De edities van 2018 en 2019 leverden weliswaar podiumplekken op, maar de hoogste trede bleef buiten bereik voor de Nederlander. In 2018 reed Verstappen ondanks motorproblemen in de trainingen naar de tweede positie achter Lewis Hamilton, terwijl hij in 2019 als derde over de streep kwam. Na de afwezigheid van de race in 2020 en 2021 door de coronapandemie sloeg het noodlot in 2022 opnieuw toe tijdens de kwalificatie; Verstappen moest zijn snelste ronde afbreken wegens een dreigend brandstoftekort, startte vanaf plek acht en eindigde na een remfout op een opdrogende baan als zevende, terwijl teamgenoot Sergio Pérez de race wist te winnen.

Verkeerd werkvenster

Verstappen zag in 2023 op Marina Bay een van de meest frustrerende raceweekenden uit zijn loopbaan voltrokken worden, uitgerekend in het jaar waarin de formatie uit Milton Keynes vrijwel elke andere wedstrijd won. Zowel de Nederlander als Sergio Pérez strandde in het tweede kwalificatiedeel, wat voor het eerst sinds 2018 gebeurde. Voormalig teambaas Christian Horner keek destijds bij terug op de mislukte afstelling van de wagen: "We wisten dat we hier kwamen, we verwachtten dichterbij te zijn met de concurrentie, maar het verraste ons nogal hoe ver we er op vrijdag naast zaten. We zaten gewoon niet in het juiste operationele venster voor de auto, vooral over een enkele ronde."

Horner verduidelijkte hoe een gemiste afstelling op het veeleisende stratencircuit direct funeste gevolgen had voor het gedrag van het rubber. "Als je er niet bent, voelen de banden vreselijk aan, en werkt alles gewoon niet. Ik denk dat we in de race een heel goed beeld kregen. Vooral in de latere stint was het tempo van Max erg sterk." De strategische keuze om op harde banden te beginnen pakte echter verkeerd uit toen Logan Sargeant crashte in de twintigste ronde. "De ronde waarop de safety car uitkwam was strategisch waarschijnlijk de slechtst mogelijke ronde voor de strategie die we hadden, omdat het de leidende auto's een gratis stop gaf." Verstappen vocht zich desondanks nog terug naar de vijfde plek, terwijl Carlos Sainz de overwinning opeiste en de recordreeks van vijftien zeges voor het Oostenrijkse team verbrak.

Moeilijk inhalen

Verstappen liep ook in recentere seizoenen tegen de compromisloze karakteristieken van het stratencircuit aan. Zowel in 2024 als in 2025 legde hij beslag op de tweede plaats, maar in beide gevallen bleek de polesitter niet te achterhalen op een baan waar inhalen buitengewoon lastig is. In 2024 moest Verstappen zijn meerdere erkennen in polesitter Lando Norris, waarna hij een jaar later op identieke wijze als tweede eindigde achter George Russell. De afhankelijkheid van een vlekkeloze zaterdagmiddag is bijna nergens zo groot als in Singapore, waardoor het missen van pole position direct een vrijwel onoverkomelijke horde vormt voor de race op zondag.

De wagens van de renstal bleken op circuits met hoge kerbstones en veel hobbels traditioneel kwetsbaarder dan op vloeiende permanente circuits. Het contrast met snelle banen werd de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar in de data; waar de auto domineerde op topsnelheid en aerodynamische efficiëntie, zorgden de haakse bochten en stijve mechanische ophanging in Marina Bay voor balansproblemen. Hierdoor kon Verstappen over één snelle ronde zelden die fractie extra marge vinden die nodig is om de concurrentie van de eerste startrij te verdringen.

Nieuwe kansen

Verstappen kijkt desondanks strijdbaar vooruit naar het aankomende raceweekend van 9 tot en met 11 oktober, gesterkt door zijn recente overwinning op Sepang. Teambaas Laurent Mekies toont zich positief over het potentieel van de huidige RB22 op stratencircuits. Mekies benadrukt dat de recente updates aan de bolide naar verwachting beter tot hun recht komen in de langzame bochten van Marina Bay dan op snelle circuits, al blijft het team realistisch na eerdere verrassingen in Azië.

Verstappen benadrukt dat het raceweekend een zware beproeving blijft voor mens en machine. "De laatste twee races waren geweldig voor het team. We hebben echt flinke vooruitgang geboekt, een goede afstelling voor de auto gevonden en we zijn op de goede weg. Op beide circuits met weinig downforce presteerden we goed, maar het circuit van Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden", zo vertelt Verstappen over de uitdaging. "Deze race gaat het erom comfortabel te worden met het oncomfortabele. Het is een cool stratencircuit om te rijden, maar ik heb er nog nooit gewonnen, dus je zou kunnen zeggen dat er nog onafgemaakte zaken zijn." Dit weekend dan eindelijk de eerste zege?

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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